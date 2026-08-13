Fofana sur le départ, l’OL contacte Min-Su Kim

La vente de Malick Fofana commence à être sérieusement envisagée du côté de l'OL, qui regarde déjà pour remplacer le Belge en cas de départ de ce dernier.

Forcé de concéder encore une grosse vente, l’Olympique Lyonnais constate que Malick Fofana a des courtisans en Italie. Cela pourrait représenter le gros transfert de l’été et mettre le club de Michele Kang en conformité par rapport aux exigences de la DNCG. La possibilité de cette vente, qui semblait peu probable au début de l’été, augmente de jour en jour, surtout depuis le barrage retour face au Sparta Prague, où le Diable Rouge est apparu très en jambes, et a pu faire saliver des formations comme Bergame, l’Inter Milan et l’AS Roma.

En cas de départ de Malick Fofana, l’OL n’aura pas beaucoup de temps à perdre pour trouver le joueur capable d’apporter autant de percussion à Paulo Fonseca. Journaliste réputé du mercato , Rudy Galetti a dévoilé la piste lyonnaise en cas de départ de Fofana. Il s’agit d’un jeune sud-coréen qui évoluait la saison dernière en D2 espagnole, à Andorra FC. Min-Su Kim a sorti une saison pleine, avec 40 rencontres disputées, pour 6 buts et 4 passes décisives. Sa marge de progression est jugée intéressante et Gérone l’a récupéré cet été à l'issue de son prêt.

Mais le Sud-Coréen n’a plus qu’une année de contrat, et intéresse du monde. Outre l’OL, Fenerbahçe, l’Ajax Amsterdam et les Glasgow Rangers ont demandé des renseignements à son sujet récemment. A 20 ans, Kim sera à l’écoute des offres, même si Gérone espère aussi renouveler son contrat et compter sur lui cette saison.

Toutes les éventualités sont donc encore jouables, mais l’OL apprécie le profil de cet ailier gauche arrivé très tôt en Espagne, puisqu’il a rejoint la péninsule à seulement 15 ans. Sa valeur est annoncée à 5 millions d’euros, soit un montant que Lyon a déjà mis cet été pour se renforcer sans trop se ruiner.