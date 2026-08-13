L’OM fait sa première offre du mercato, la réponse tombe déjà

L’OM fait sa première offre du mercato, la réponse tombe déjà

OM13 août , 20:00
parGuillaume Conte
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L'OM attaque enfin le rayon des achats en ce mercato. Avec une première offre pour l'ailier d'Arsenal Reiss Nelson, qui n'a pour le moment pas été acceptée.
Totalement concentré sur les ventes, l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment l’occasion de courtiser de futurs nouveaux joueurs. Frank McCourt demande encore des départs et Stéphane Richard s’exécute sans broncher. Toutefois, sur le plan offensif, il y a désormais de gros trous et le club provençal tâte tout de même timidement le terrain pour faire venir de nouveaux joueurs.
Selon les révélations de Foot Mercato, l’OM a contacté Arsenal et a même fait une offre orale pour faire signer Reiss Nelson. Le montant de la proposition marseillaise n’a pas été révélé, alors que l’ailier capable de jouer à droite comme à gauche est évalué à 8 ME. Mais selon le média spécialisé, Arsenal a repoussé cette première approche, sans préciser si le club londonien n’était pas vendeur, ou si l’OM devait revoir son offre à la hausse.
Reiss Nelson, pur produit de la formation d’Arsenal et né à Londres, a plusieurs fois été prêté dans sa carrière. A Hoffenheim pendant qu’il était encore au centre de formation, puis au Feyenoord, à Fulham et à Brentford la saison passée. Il n’a réussi à s’imposer avec les Bees la saison passée, ne connaissant aucune titularisation en Premier League et simplement une dizaine d’apparitions dans la saison.
Un joueur de 28 ans qui a encore beaucoup de choses à prouver et sur lequel Mikel Arteta ne compte pas véritablement. Nelson, originaire de la Jamaïque, n’a plus qu’un an de contrat avec les Gunners, et ne devrait donc pas faire l’objet d’un transfert bien élevé. En revanche, dans ces conditions, un prêt n’est pas envisageable. Valence et le Benfica Lisbonne se sont renseignés à son sujet cet été, sans aller bien plus loin pour le moment.
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Il y a eu aussi un article dans la Gazetta (et un autre dans Tuttosport) qui disait que la Juve demandait (en plus de la prise en charge de 50% du salaire) une indemnité de valorisation au PSG de plusieurs millions au titre de "formation technique du joueur". Ce que ne demande pas Parme par exemple s'il reste un an de plus.

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