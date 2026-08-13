La tactique de Chelsea pour faire payer le PSG

Chelsea annonce ne plus vouloir vendre Malo Gusto. A moins que le PSG ne fasse une offre complètement folle.

Nouveau mercato très actif de la part de Chelsea, qui a fait venir moins de joueurs, mais a tout de même dépensé plus de 400 millions d’euros. Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Geovany Quenda, Valentin Barco, Emmanuel Emegha ou Marco Palestra viennent renforcer l’effectif déjà copieux des Blues. Le dernier nommé est un jeune italien qui arrive en provenance de l’Atalanta Bergame dans le cadre d’un transfert de 57 millions d’euros.

Autant dire que Malo Gusto peut craindre pour sa place, lui qui avait réussi à s’imposer à Stamford Bridge et avait même été récompensé par une place dans la sélection française à la Coupe du monde. Il se murmure depuis le début du mercato que Chelsea sera à l’écoute des offres pour l’ancien lyonnais, acheté 30 ME en 2023 et qui vaut désormais quasiment le double.

Mais selon les informations de Sky Sports, le club londonien n’a pas mis Malo Gusto en vente, malgré les intérêts annoncés de la part du PSG et de Manchester City, mais aussi de Tottenham, du Bayern et de la Juventus. L’idée de Chelsea est de garder le Français, quitte à avoir trois latéraux à droite car Reece James est aussi le capitaine des Blues et un candidat au poste.

Selon le média britannique, la politique de Chelsea concernant Malo Gusto est simple. Aucune vente n’est prévue, sauf si un club venait à faire une offre impossible à refuser autour de 80 millions d’euros. Une offre « exceptionnelle » qui changerait alors l’avenir de Malo Gusto, même si pour le moment, le prix demandé a de quoi repousser les plus fervents admirateurs du Français. L’idée pour les Blues est donc de le conserver, ou de pousser le PSG ou les autres clubs européens à faire une offre folle pour le récupérer.