Ligue 1+ lance Clément Grenier avec Lens-PSG

C'est un peu facile de chier sur un joueur qui pourtant nous a quand même apporté sur son passage au club même si récemment c'était pas glorieux défensivement.
Heu humain et toi ? Tu est comment ?.
Comme si Fofana allait partir. MDR
Il y a eu aussi un article dans la Gazetta (et un autre dans Tuttosport) qui disait que la Juve demandait (en plus de la prise en charge de 50% du salaire) une indemnité de valorisation au PSG de plusieurs millions au titre de "formation technique du joueur". Ce que ne demande pas Parme par exemple s'il reste un an de plus.
quelle bande d'idiot à Décines , d'aller siffler AMN juste avant une possible vente
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𝗖𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗚𝗿𝗲𝗻𝗶𝗲𝗿 𝗿𝗲𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭+ 👌 L’ancien milieu de terrain de l’@OL, de l’@EAGuingamp et du @staderennais fera ses débuts à l'antenne dimanche dès 19h lors du Trophée des Champions. Une compétition qu’il avait remportée en 2012