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Ligue 1+ lance Clément Grenier avec Lens-PSG

TV13 août , 18:40
parGuillaume Conte
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Ligue 1+, qui va récupérer 100 % du championnat de France cette saison, a décidé de mettre en avant sa recrue phare comme consultant.
Il s’agit de Clément Grenier, l’ancien international français ayant quitté Canal+ pour rejoindre Ligue 1+ cet été. Et la chaine de la LFP a rapidement mis en avant le fait que l’ancien milieu de terrain, passé notamment par Rennes, Guingamp et bien sûr l’OL son club formateur, serait aux commentaires pour le match entre le RC Lens et le PSG, ce dimanche dans le cadre du trophée des Champions.
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Comme si Fofana allait partir. MDR

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Il y a eu aussi un article dans la Gazetta (et un autre dans Tuttosport) qui disait que la Juve demandait (en plus de la prise en charge de 50% du salaire) une indemnité de valorisation au PSG de plusieurs millions au titre de "formation technique du joueur". Ce que ne demande pas Parme par exemple s'il reste un an de plus.

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quelle bande d'idiot à Décines , d'aller siffler AMN juste avant une possible vente

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