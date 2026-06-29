Camavinga au PSG pour 60 ME, le coup de chaud

Sammy : Greenwood touche moins que Hojbjerg. D'après le site Capology (salaires vérifiés) : Hojbjerg : 6,36 M€ brut par an --> 530 000 € brut par mois Greenwood : 5,45 Me brut par an --> 454 166 € brut par mois.
Mais toi depuis 1993 ...c est quoi tes résultats ???😄😄😄 bah juste une l1 .....c est pas terrible en 35 ans pourtant le Qatar était pas la ....... réfléchis avant d écrire...... 🤭🤭
tu peux te casser sinon.... tu manqueras pas. enfin peut etre a ton gourou , juste pour ta thune....
Mon pauvre non j ai connu le PSG ginola weah roche guerin valdo etc 5 demi de suite coupe d europe ! ...allez mon petit bonne .....c3🤭
vas y commence a te palucher toutes les occasions sont bonnes. fais toi plaiz pauvre type.
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Eduardo Camavinga au PSG, ça peut être l’une des bonnes recrues de ce mercato estival !