Camavinga au PSG pour 60 ME, le coup de chaud

Camavinga au PSG pour 60 ME, le coup de chaud

PSG29 juin , 17:40
parGuillaume Conte
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Eduardo Camavinga ne sera pas retenu par le Real Madrid cet été. Une aubaine pour le PSG, qui lui courrait déjà après en 2021.
Peu convaincant au Real Madrid au point de perdre une place en équipe de France qui lui semblait promise pour la coupe du monde, Eduardo Camavinga a de quoi se poser des questions sur son avenir. Baladé entre le milieu de terrain et le poste d’arrière gauche, souvent remplaçant, l’ancien rennais ne parvient pas à faire l’unanimité chez les Merengue. Et à l’heure où cela va recruter très fort à tous les postes, le Français ne sera pas conservé en cas de belle offre.

Le Real le met en vente pour 60 ME

Selon AS, le Real Madrid ouvrira grand les portes de la négociation en cas d’offre de 60 millions d’euros. La position du joueur est toutefois différente. Très déçu par la saison qui vient de s’écouler, le milieu de terrain a confié à ses agents de ne pas le déranger pendant ses vacances, et de ne pas répondre favorablement aux demandes de transfert. Selon OK Diario, cette position est faite pour durer tout l’été, et lui permettre de repartir à fond avec le Real Madrid pour inverser la tendance actuelle.
Mais que se passera-t-il s’il venait à être poussé vers la sortie, et qu’un grand club européen faisait le forcing pour le faire venir ? C’est ce qui pourrait se passer selon Romain Collet-Gaudin, journaliste pour plusieurs médias et qui laisse entendre que le PSG pourrait réaliser un gros coup avec Eduardo Camavinga. A l’heure actuelle, Luis Campos possède de nombreuses idées au milieu de terrain, et Camavinga fait simplement partie d’une longue liste de nom, sans en être au sommet. C’est ce qu’affirme Fichajes, qui rappelle qu’à son départ de Rennes, Camavinga était suivi par le PSG, mais qu’il n’y avait pas donné suite dès que le Real Madrid s’était présenté. C’était il y a cinq ans de cela.
Articles Recommandés
Le Japon Ouvre Le Score Et Surprend Le Bresil
Video

Le Japon ouvre le score et surprend le Brésil

Mbappe Tant Mieux Quil Soit Francais Deschamps Se Lache
Equipe de France

« Mbappé, tant mieux qu’il soit français », Deschamps se lâche

Akliouche Diomande Et Un Numero 9 Le Psg Dechaine
PSG

Akliouche, Diomandé et un numéro 9, le PSG déchainé

Om Enfin Une Offre Serieuse Et Cest Une Surprise
OM

OM : Enfin une offre sérieuse, et c'est une surprise

Fil Info

29 juin , 19:33
Le Japon ouvre le score et surprend le Brésil
29 juin , 19:30
« Mbappé, tant mieux qu’il soit français », Deschamps se lâche
29 juin , 19:00
Akliouche, Diomandé et un numéro 9, le PSG déchainé
29 juin , 18:30
OM : Enfin une offre sérieuse, et c'est une surprise
29 juin , 18:00
Michael Olise au Real, réunion décisive à Munich
29 juin , 17:46
TV : Brésil - Japon, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
29 juin , 17:46
CdM 2026 : Programme TV et résultats des 16e de finale
29 juin , 17:45
Mondial 2026 : Brésil-Japon : les compos (19h sur M6 et BeIN 1)
29 juin , 17:20
Chelsea crache sur Maresca et fait payer City

Derniers commentaires

OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

Sammy : Greenwood touche moins que Hojbjerg. D'après le site Capology (salaires vérifiés) : Hojbjerg : 6,36 M€ brut par an --> 530 000 € brut par mois Greenwood : 5,45 Me brut par an --> 454 166 € brut par mois.

OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

Mais toi depuis 1993 ...c est quoi tes résultats ???😄😄😄 bah juste une l1 .....c est pas terrible en 35 ans pourtant le Qatar était pas la ....... réfléchis avant d écrire...... 🤭🤭

OM : Les fans excédés, le nouveau maillot fait polémique

tu peux te casser sinon.... tu manqueras pas. enfin peut etre a ton gourou , juste pour ta thune....

OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

Mon pauvre non j ai connu le PSG ginola weah roche guerin valdo etc 5 demi de suite coupe d europe ! ...allez mon petit bonne .....c3🤭

OM : Enfin une offre sérieuse, et c'est une surprise

vas y commence a te palucher toutes les occasions sont bonnes. fais toi plaiz pauvre type.

Om Enfin Une Offre Serieuse Et Cest Une Surprise

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading