Camavinga au PSG pour 60 ME, le coup de chaud

Eduardo Camavinga ne sera pas retenu par le Real Madrid cet été. Une aubaine pour le PSG, qui lui courrait déjà après en 2021.

Peu convaincant au Real Madrid au point de perdre une place en équipe de France qui lui semblait promise pour la coupe du monde, Eduardo Camavinga a de quoi se poser des questions sur son avenir. Baladé entre le milieu de terrain et le poste d’arrière gauche, souvent remplaçant, l’ancien rennais ne parvient pas à faire l’unanimité chez les Merengue. Et à l’heure où cela va recruter très fort à tous les postes, le Français ne sera pas conservé en cas de belle offre.

Le Real le met en vente pour 60 ME

Selon AS, le Real Madrid ouvrira grand les portes de la négociation en cas d’offre de 60 millions d’euros. La position du joueur est toutefois différente. Très déçu par la saison qui vient de s’écouler, le milieu de terrain a confié à ses agents de ne pas le déranger pendant ses vacances, et de ne pas répondre favorablement aux demandes de transfert. Selon OK Diario, cette position est faite pour durer tout l’été, et lui permettre de repartir à fond avec le Real Madrid pour inverser la tendance actuelle.