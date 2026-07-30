Akliouche lors du match PSG-Monaco
Akliouche (AS Monaco)

Akliouche au PSG, c'est bouclé !

PSG30 juil. , 8:43
parClaude Dautel
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La signature de Maghnes Akliouche au PSG semblait devenir un véritable casse-tête. Mais, ce jeudi, Fabrizio Romano annonce que Paris et Monaco ont fait des efforts et que l'attaquant tricolore de l'ASM va rapidement arriver à Paris.
L'AS Monaco commençait à sérieusement inquiéter les dirigeants du Paris Saint-Germain, puisque malgré des semaines de négociations, aucun accord ne semblait possible concernant le transfert de Maghnes Akliouche. Ces derniers jours, c'est l'aspect financier qui semblait totalement bloquer les négociations, le PSG ne voulant pas mettre les 50 millions d'euros réclamés par le club de la Principauté pour laisser partir son jeune ailier. Cependant, Fabrizio Romano le révèle ce jeudi, les responsables de des clubs se sont mis autour d'une table et visiblement cela a porté ses fruits puisque le journaliste italien, spécialiste du mercato, annonce que cette fois Maghnes Akliouche va réellement rejoindre l'effectif de Luis Enrique, au moment où son nom était annoncé aussi en Premier League.

Akliouche va bientôt arriver au PSG

« Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco ont fait une avancée dans les négociations pour Maghnes Akliouche ! Accord désormais au stade final entre les clubs. Détails à régler et ensuite c'est parti, il est attendu pour bientôt », confirme Fabrizio Romano. De son côté, MAghnes Akliouche avait déjà négocié les détails de son futur contrat avec le Paris Saint-Germain, histoire de ne pas perdre de temps quand Monaco allait donner son accord. Car pour l'attaquant international français, la priorité numéro 1 était de signer chez les doubles champions d'Europe et nulle part ailleurs.
Depuis quelques jours, certains joueurs du PSG se faisaient un malin plaisir de liker les photos de Maghnes Akliouche, actuellement en vacances, ce qui n'avait échappé à personne. Visiblement, ces derniers étaient très bien informés sur l'imminence d'un accord entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Pour Luis Enrique, qui voulait absolument Akliouche, c'est également une très bonne nouvelle.

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Si bien sur que si... Tu peux meme etre champion avec un jeu soporifique...

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

Vas-y dégage de mon club toi et ton équipe de merde

L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

Ce que je vois moi, c'est que vous avez pas un effectif assez étoffé en qualité ET en quantité.... Mais t'as raison, vous verrez bien assez vite si c'est inquiétant ou non...

Akliouche au PSG, c'est bouclé !

rien a voir c'est meme pas le meme profil footix

L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

tu finis pas 4 eme avec un jeu soporifique

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