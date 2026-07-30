OL : Deux Lyonnais virés, c'est urgent

OL : Deux Lyonnais virés, c'est urgent

OL30 juil. , 8:20
parCorentin Facy
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Titulaires lors du match amical perdu face au Betis Séville mercredi soir (4-0), Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata ne sont plus en odeur de sainteté à l’OL. Leurs départs sont souhaités par les supporters.
Le mercato est déjà très bien avancé à l’Olympique Lyonnais… mais il est peut-être loin d’être terminé pour autant. Très actif depuis le mois de juin avec les arrivées de Bidstrup, Duranville, Openda, Ouédraogo ou encore Boudache, l’OL va encore devoir se renforcer. Après la lourde défaite contre le Betis Séville (4-0) à seulement une semaine du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Sparta Prague, la défense lyonnaise pose question. Dans ce secteur de jeu, Felix Bacher, défenseur autrichien de 25 ans évoluant à Estoril, est attendu dans les jours qui viennent.
Les supporters de l’OL souhaitent qu’il puisse rapidement s’installer comme un titulaire. Car au sein de la défense lyonnaise, Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata, titulaires lors du match contre le Betis mercredi soir, sont poussés vers la sortie. Leurs performances ont été jugés catastrophiques par les observateurs ainsi que par les supporters, qui se demandent sérieusement comment l’OL va-t-il pouvoir avancer avec des joueurs de ce niveau dans son onze de départ.
En ce qui concerne Mata, un départ ne semble pourtant pas à l’ordre du jour. La situation de Maitland-Niles est plus floue, l'Anglais étant en fin de contrat dans un an et dont la situation a attisé la convoitise de quelques clubs anglais dont Everton, sans que cela ne puisse aboutir pour l’instant. La communauté lyonnaise a en tout cas tranché : leurs départs sont nécessaires.
A défaut de les voir partir, on espère du côté de Lyon que de solides titulaires arriveront pour les envoyer sur le banc. Felix Bacher devra être celui qui parviendra à déloger Mata au côté de Niakhaté en défense centrale. Pour le poste de latéral droit en revanche, aucune recrue à l’horizon pour l’instant et seul le jeune Steeve Kango peut prétendre à cette place mais le latéral de 19 ans, 4 matchs en Ligue 1 la saison dernière, est peut-être jugé encore un peu tendre par Paulo Fonseca.

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L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

Si bien sur que si... Tu peux meme etre champion avec un jeu soporifique...

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

Vas-y dégage de mon club toi et ton équipe de merde

L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

Ce que je vois moi, c'est que vous avez pas un effectif assez étoffé en qualité ET en quantité.... Mais t'as raison, vous verrez bien assez vite si c'est inquiétant ou non...

Akliouche au PSG, c'est bouclé !

rien a voir c'est meme pas le meme profil footix

L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

tu finis pas 4 eme avec un jeu soporifique

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