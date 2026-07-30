OL : Deux Lyonnais virés, c'est urgent

Titulaires lors du match amical perdu face au Betis Séville mercredi soir (4-0), Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata ne sont plus en odeur de sainteté à l’OL. Leurs départs sont souhaités par les supporters.

Le mercato est déjà très bien avancé à l’Olympique Lyonnais… mais il est peut-être loin d’être terminé pour autant. Très actif depuis le mois de juin avec les arrivées de Bidstrup, Duranville, Openda, Ouédraogo ou encore Boudache, l’OL va encore devoir se renforcer. Après la lourde défaite contre le Betis Séville (4-0) à seulement une semaine du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Sparta Prague, la défense lyonnaise pose question. Dans ce secteur de jeu, Felix Bacher, défenseur autrichien de 25 ans évoluant à Estoril, est attendu dans les jours qui viennent.

Les supporters de l’OL souhaitent qu’il puisse rapidement s’installer comme un titulaire. Car au sein de la défense lyonnaise, Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata, titulaires lors du match contre le Betis mercredi soir, sont poussés vers la sortie. Leurs performances ont été jugés catastrophiques par les observateurs ainsi que par les supporters, qui se demandent sérieusement comment l’OL va-t-il pouvoir avancer avec des joueurs de ce niveau dans son onze de départ.

En ce qui concerne Mata, un départ ne semble pourtant pas à l’ordre du jour. La situation de Maitland-Niles est plus floue, l'Anglais étant en fin de contrat dans un an et dont la situation a attisé la convoitise de quelques clubs anglais dont Everton, sans que cela ne puisse aboutir pour l’instant. La communauté lyonnaise a en tout cas tranché : leurs départs sont nécessaires.