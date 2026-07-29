Rayan, la surprise brésilienne du PSG au mercato

Avec le départ de plus en plus probable de Bradley Barcola cet été, le Paris Saint-Germain explore le marché des transferts pour trouver le remplaçant idéal. De nombreuses pistes épluchées, dont l'une d'elles qui mène à Rayan, l'ailier brésilien de Bournemouth.

Barré toute la saison en Ligue des champions par Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola en a visiblement assez d'être considéré comme un second couteau au Paris Saint-Germain . S'il est bien conscient et reconnaissant de tout ce qu'il a pu vivre et remporter sous les couleurs parisiennes depuis son départ de l'OL, l'international français a d'autres ambitions sur un plan personnel.

Son souhait est évidemment de trouver un autre club qui lui promette un rôle de titulaire régulier, là où Luis Enrique, qui a toujours mis en avant la force de la rotation dans un effectif, ne peut lui accorder. Cité du côté de Liverpool, Barcola laissera une place vacante s'il s'en va. Une place que le PSG cherche activement à combler.

Rayan pour remplacer Barcola ?

Le refus de Bradley Barcola de prolonger son contrat est un appel clair pour le PSG : il faut se pencher sur le marché des ailiers pour trouver son remplaçant. Et aux dernières nouvelles, l'une des nombreuses cibles parisiennes n'est autre que Rayan, le jeune attaquant brésilien de Bournemouth, selon des informations relayées par Transferfeed.

Transfermarkt évalue celui qui fêtera ses 20 ans le 3 août prochain à 60 millions d'euros, alors qu'il en valait 25 ME avant sa signature chez les Cherries. Le PSG n'est logiquement pas seul sur le dossier, puisque Liverpool, le Bayern Munich et le FC Barcelone s'intéressent à lui de très près également.

Arrivé le 27 janvier dernier chez les Cherries en provenance de Vasco da Gama contre un joli chèque de 28,5 millions d'euros, Rayan a crevé l'écran. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 15 matchs de Premier League, il a vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Le remplaçant idéal ? Reste encore à convaincre Bournemouth de le lâcher : le club anglais n'a pas l'intention de le vendre, et sa clause libératoire ne sera activée qu'en 2027.