OM : Milan va arracher un chouchou de Genesio

OM : Milan va arracher un chouchou de Genesio

OM30 juil. , 8:00
parCorentin Facy
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Très apprécié pour son professionnalisme par Bruno Genesio depuis la reprise, Pierre-Emile Hojbjerg pourrait quitter l’OM d’ici la fin du mercato. L’AC Milan souhaite le recruter sous l’impulsion de Ruben Amorim.
Nommé capitaine de l’Olympique de Marseille par Habib Beye en fin de saison dernière, Pierre-Emile Hojbjerg est un joueur important du club phocéen depuis deux ans. Même s'il a subi quelques critiques pour son niveau de jeu, pas toujours en adéquation avec son statut, l’international danois reste un cadre de l’équipe. Bruno Genesio l’a bien vu depuis le début de la préparation puisque, selon les premiers échos à ce sujet, l’ancien entraîneur de Lille apprécie beaucoup le travail effectué par Hojbjerg et le professionnalisme de ce dernier à l’entraînement.
Même si son salaire est énorme et que l’OM doit dégraisser, Genesio aimerait conserver Hojbjerg. La presse italienne risque de lui plomber le moral puisque, selon les informations du journaliste Daniele Longo de Calcio Mercato, l’AC Milan est très chaud pour recruter l’ancien milieu de terrain de Tottenham cet été. Hojbjerg est une demande spécifique du nouvel entraîneur Ruben Amorim, qui souhaite pouvoir s’appuyer sur des milieux de terrain capables de presser haut et de bien utiliser le ballon à la récupération.

L'AC Milan veut recruter Hojbjerg 

Des caractéristiques qui collent à celles de Pierre-Emile Hojbjerg aux yeux de l’ex-entraîneur portugais de Manchester United. Le journaliste transalpin ajoute que le Danois continue de travailler et de s’entraîner avec sérieux du côté de l’OM. Il est à l’écoute des offres et l’AC Milan ne le laisse pas insensible, mais il n’est pas dans une optique de vouloir quitter Marseille à tout prix. Rien n’est donc encore joué dans ce dossier tandis que du côté de Grégory Lorenzi, on attend entre 10 et 15 millions d’euros pour ouvrir la porte à un potentiel départ de Pierre-Emile Hojbjerg, dont le contrat à l’OM court encore jusqu’en 2028.

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