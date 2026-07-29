Real : Le père de Bellingham a exigé son départ

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2029, Jude Bellingham ne quittera pas la Casa Blanca cet été. Son père a pourtant fait pression auprès de Florentino Pérez pour un éventuel départ.

Jude Bellingham vient de boucler sa troisième saison au Real Madrid, et sans doute la plus décevante. Avec seulement 8 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international anglais, plombé par quelques blessures, n’a pas réussi à donner la meilleure version de lui-même. Certains conflits dans le vestiaire, et les changements d’entraîneur, n’ont pas aidé le natif de Stourbridge à s’épanouir. Par ailleurs, on dit en Espagne que Jude Bellingham n’est pas un grand copain de Kylian Mbappé.

Pour toutes ces raisons, l’ancienne star du Borussia Dortmund aurait pu quitter la Casa Blanca cet été. L’insider Pepe Alvarez, généralement bien renseigné sur le Real Madrid, a fait savoir sur X que le père de Jude Bellingham avait poussé en faveur d’un transfert ces dernières semaines… en vain. « Mark Bellingham a rencontré la direction du club en fin de saison pour discuter du départ de son fils, suite à des désaccords sportifs avec l'encadrement. Le club l'a déclaré intransférable. Jude est totalement intransférable » a-t-il publié sur X.

Le Real Madrid n’entend pas se séparer de sa star anglaise et encore moins après la Coupe du monde XXL réalisée par Jude Bellingham sous les couleurs des Three Lions, avec 7 buts et 1 passe décisive au compteur. Charge désormais à José Mourinho de réussir là où Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa ont échoué, en associant du mieux possible les stars madrilènes que sont Vinicius -s’il reste-, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Le Special One a ici une belle occasion de prouver qu’il est hors du commun.