Accord trouvé, Ferran Torres va signer 5 ans au PSG

Accord trouvé, Ferran Torres va signer 5 ans au PSG

PSG13 août , 21:22
parGuillaume Conte
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Dispensé de l’entrainement ces derniers jours, Ferran Torres n’attendait qu’une chose, que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain trouvent un accord pour son transfert dans la capitale française.
C’est désormais choses faite dans les grandes lignes, puisque Le Parisien et plusieurs médias des deux côtés des Pyrénées annoncent un accord pour un transfert. Le montant sec sera inférieur à 50 millions d’euros selon le journal francilien, même s’il pourra dépasser ce cap en fonction des bonus.
De son côté, l’attaquant buteur en finale de la Coupe du monde avec l’Espagne le mois dernier, va s’engager pour cinq ans avec le PSG. Numériquement, il remplacera Gonçalo Ramos, même si son statut sera certainement bien différent de celui de l’international portugais.
C’est un Ferran Torres sans quasiment le moindre entrainement qui arrivera donc dans les prochains jours au PSG. Sa visite médicale devrait avoir lieu samedi et dimanche, afin de compléter le mercato parisien qui n’est pas encore terminé.
Zion Suzuki et le Belge Mika Godts doivent encore signer à Paris pour des transferts qui sont eux aussi considérés comme bouclés dans les grandes lignes.
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