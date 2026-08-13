EdF : Gilbert Brisbois cherche les problèmes avec Zidane et son staff

EdF : Gilbert Brisbois cherche les problèmes avec Zidane et son staff

Equipe de France13 août , 21:00
parGuillaume Conte
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Le choix de Zinedine Zidane de prendre Fabien Barthez comme entraineur des gardiens de but a provoqué une interrogation de la part de l'animateur de RMC.
Quelques semaines après l’intronisation officielle de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France, le légendaire numéro 10 des Bleus a dévoilé la composition de son staff. Le staff technique, médical et logistique sont ainsi connus de tous désormais.
Si Estelle Denis, l’ancienne compagne de Raymond Domenech, a déploré l’absence totale de femmes dans ce staff alors qu’il se murmurait que Zizou allait ouvrir la porte à la gente féminine, c’est la présence de Fabien Barthez qui a irrité son collègue Gilbert Brisbois.
L’animateur de l’After Foot s’en est étonné. Non pas que le Divin Chauve ne soit pas compétent pour occuper ce poste, même s’il a peu entrainé au haut niveau depuis la fin de sa carrière. Mais c’est l’absence de diplôme de l’ancien portier de l’OM et de Manchester United qui a étonné Gilbert Brisbois. « Premier souci de l’ère Zidane : comment la FFF seule assermentée à délivrer les précieux diplômes d’entraîneurs va-t-elle justifier Fabien Barthez qui ne le possède pas ? », a souligné le journaliste.
Une référence au fait que la FFF se trouve être dure et procédurière avec les clubs qui n’utilisent pas d’entraineurs diplômés, alors que ces mêmes diplômes au plus haut niveau sont souvent réservés à des anciens joueurs professionnels.
Pour beaucoup, c’est la compétence qui doit primer plutôt que le fameux diplôme, et nul doute que la FFF va trouver une astuce pour que Fabien Barthez obtienne, eu égard de son expérience de gardien, une équivalence ou une manière rapide d’avoir le diplôme nécessaire. En tout cas, Zinedine Zidane a certainement du prévoir le coup, à moins que la Fédération Française de Football ne se donne une propre amende pour les règlements sur les entraineurs diplômés non respectés.
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