L’OM fait encore rêver, ils font la queue pour signer

Mouais dans les fonds de tiroirs il reste quelques joueurs (libres notament) qui peuvent valoir le coup...Mais ca va pas faire rêver, les gars !!
Le remplaçant de Barcola ?
100k c'est le maximum, c'est pas la norme! On les voit déjà les rapaces à vouloir le max... Faudra faire ses preuves ou avoir le CV qui va bien pour les justifier!
Faut se rendre compte à un moment
On aura caceres et basta
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Je remets ça ici car c'est toujours valable, même si l'OM a raté des gars en début de #MercatOM qui n'ont pas pu attendre, il y en a d'autres qui se tiennent prêts et c'est tout à leur honneur de patienter ainsi...
Yes et un autre libre à suivre.... En tout cas respect à venir pour ceux qui signeront libres et auront eu la décence d'attendre mi-fin août pour respecter la situation du club