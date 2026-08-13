L’OM fait encore rêver, ils font la queue pour signer

Malgré la situation de crise, l’Olympique de Marseille reste une destination attractive. De nombreux joueurs rêvent encore de rejoindre le club phocéen d’ici la fin du mercato estival. Mais encore faudrait-il que la situation se débloque.

Alors que le championnat reprend dans une semaine, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas enregistré la moindre recrue. Un scénario impensable sous la gestion de Pablo Longoria, l’ancien président qui chamboulait l’effectif à chaque mercato, et dont les choix ont contribué à la situation chaotique actuellement traversée. Le club de Frank McCourt doit effectivement vendre et alléger sa masse salariale. Et si l’opération dégraissage s’avère suffisamment efficace, le directeur sportif Grégory Lorenzi sera enfin autorisé à passer à l’action.

En attendant, le dirigeant se contente d’avancer sur certaines pistes sans pouvoir les concrétiser. Le successeur de Medhi Benatia a ainsi perdu des cibles lassées d’attendre un éventuel coup de fil. Ou qui ont pu reculer en apprenant que l’Olympique de Marseille ne pouvait pas proposer un salaire supérieur à 100 000 euros par mois. La bonne nouvelle pour les Marseillais, c’est que les joueurs qui signeront, eux, seront réellement déterminés à porter le maillot olympien. Ces éléments existent si l’on en croit le compte LePetitOM, lequel assure que des acteurs libres de tout contrat continuent d’attendre le club phocéen.

Reste à connaître l’identité et le niveau de ces joueurs qui ne faisaient sans doute pas partie des premiers choix de Grégory Lorenzi. Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’Olympique de Marseille, malgré sa situation de crise, reste considéré comme une destination attractive. Le prestige du club et la perspective d’évoluer au Vélodrome font encore rêver, sachant que l’équipe de Bruno Genesio disputera la Ligue Europa cette saison. Ces arguments pourraient finalement permettre à la direction de réussir des coups surprenants dans la dernière ligne droite du mercato.