ECL : Monaco affrontera le Gornik Zabrze





L’AS Monaco attendait de savoir quelle serait l’équipe vaincue du match de tour préliminaire d’Europe League pour connaitre son adversaire en barrage de Conférence League. Les Polonais de Gornik Zabrze se sont inclinés face à Ferencvaros. Après la victoire 1-0 à l’aller, les Hongrois ont tenu le match nul 1-1 en Pologne et continuent donc leur retour en Europa League.

L’AS Monaco jouera donc le aller à Zabrze le jeudi 20 août, et le retour le jeudi 27 août à Louis-II.