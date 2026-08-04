L'OM trouve enfin un gardien de but en Allemagne

Je pense que l'OL ne me voulait plus de toute façon et que Fonseca n'en pouvait plus de lui.
Les supporters qui critiquent systématiquement leur équipe... pour moi... ce ne sont pas des supporters.
Franchement... tu devrais mieux regarder ta petite équipe qui maintenant ne peut plus payer un joueur plus de 100 000 euros brut par mois. 😏
Kylian Mbappé : - Meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 avec 10 buts, - Meilleur buteur de l'Histoire de la Coupe du Monde avec 22 buts (en 22 matchs), - Meilleur buteur de la Liga avec 25 buts, - Meilleur buteur de la Champions League avec 15 buts, Et surtout... un record qu'aucun joueur n'a jamais réalisé dans l'histoire de la Coupe du Monde... c'est d'être meilleur buteur de la Coupe du Monde deux fois consécutivement. Alors oui.... Kylian Mbappé mérite de remporter le Ballon d'Or.
Ya André pierre gignac aussi en bon plan pour cet OM. Si seulement l'OM n'avait pas juré allégeance a Nasser, on ensemble était sûrement pas là.
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🚨🩵 Manchester City have sent first official bid today to Olympique Marseille for Geronimo Rulli. Negotiations underway between clubs. Exclusive story, confirmed. 🇦🇷