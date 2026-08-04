L'OM trouve enfin un gardien de but en Allemagne
Noah Atubolu

L'OM trouve enfin un gardien de but en Allemagne

OM04 août , 13:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM a encore beaucoup de travail lors de ce mercato estival particulièrement mouvementé. Les Phocéens sont notamment à la recherche d’un nouveau gardien de but de haut niveau, Rulli étant en partance pour Manchester City.
Dans les prochaines heures, Geronimo Rulli va très vraisemblablement quitter l’OM. Le portier argentin est annoncé proche de Manchester City, qui lui propose un rôle de doublure, et Fabrizio Romano a confirmé ce mardi qu'une offre venait de partir de City. Les dirigeants marseillais devront donc rapidement lui trouver un remplaçant capable d’occuper les cages, le tout avec des moyens toujours limités.
L’Olympique de Marseille a déjà plusieurs idées en tête pour se renforcer cet été. Les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient notamment trouver leur bonheur en Bundesliga, du côté de Fribourg.

Atubolu, nouvelle pépite dans les buts de l'OM ? 

Selon les dernières informations de Sky, l’OM suit en effet de près Noah Atubolu depuis plusieurs semaines. Sous contrat avec Fribourg jusqu’en juin 2027, le gardien allemand est estimé à environ 25 millions d’euros. Toutefois, sa situation contractuelle pourrait permettre aux Marseillais de négocier un montant inférieur.
À 24 ans, Atubolu pourrait être séduit par la perspective de devenir numéro 1 dans les cages de l’Olympique de Marseille. D’autant que son club a déjà anticipé un éventuel départ avec le recrutement de Mio Backhaus. Le portier allemand reste à l’écoute des opportunités qui pourraient se présenter à lui.

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Outre l’Olympique de Marseille, la Juventus est également intéressée par son profil. Les Phocéens devront donc agir rapidement s’ils souhaitent parvenir à un accord avec Noah Atubolu.
Si Marseille dispose de moyens limités pour investir cet été, cette piste présente tout de même un certain intérêt et témoigne d’une ambition réelle. Le club aura besoin de garanties au poste de gardien pour mener à bien ses objectifs la saison prochaine. Bruno Genesio ne dira certainement pas le contraire, lui qui attend toujours sa première recrue depuis l’ouverture du mercato.
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