Le PSG tend un piège XXL au Barça pour Ferran Torres

Depuis la finale du Mondial, et son but victorieux contre l'Argentine, Ferran Torres est cité comme étant l'une des cibles du Paris Saint-Germain où il pourrait remplacer Gonçalo Ramos. Mais le PSG est bien rôdé dans ce genre de dossier et joue finement face au FC Barcelone.

Ramos étant parti à l'AC Milan, Luis Campos s'est mis en quête d'un buteur. Et avant la fin du Mondial, le responsable du recrutement des champions d'Europe a pensé à Ferran Torres, l'attaquant du Barça. Cependant, ce dernier s'est transformé en héros lors du Mondial, et cela a légèrement redistribué les cartes. Tandis que du côté du club catalan on met la pression sur le champion du monde de 26 ans, afin de savoir s'il souhaite ou pas prolonger, le Paris Saint-Germain reste à distance de ce dossier et ne veut surtout pas avancer ses pions pour ne pas être utilisé par le Barça dans ses négociations avec le joueur. Pour Abdellah Boulma, la stratégie du PSG est claire.

Le PSG ne bouge pas dans le dossier Ferran Torres

À l’heure actuelle, aucun accord n’a été trouvé entre le PSG et Ferran Torres. Aucun contact n’a été établi avec le FC Barcelone et aucune offre n’a été transmise. Le club catalan n’a, pour l’heure, communiqué aucune orientation au joueur, que ce soit sur un éventuel départ ou sur une prolongation. À suivre », précise Abdellah Boulma. Pour Le journaliste, très bien informé sur ce qui concerne Paris, a fait le point ce mardi sur le dossier Ferran Torres. «», précise Abdellah Boulma. Pour Ferran Torres, qui a confié lundi sur NBC, qu'il n'avait rien tranché sur son avenir , mais savait que des clubs le voulaient, il va donc falloir désormais discuter avec Joan Laporta, lequel ne peut pas faire monter les enchères avec le PSG, puisque Paris ne s'est pas du tout positionné....pour l'instant.

Cela contredit les informations de Matte Moretto. Le journaliste de Marca annonçait lundi que le dossier Ferran Torres s'était subitement accéléré et que le joueur, à son retour de vacances, pourrait mettre le cap directement vers le Paris Saint-Germain et pas vers Barcelone. Deux mois après les premières révélations sur l'intérêt des champions d'Europe pour Ferran Torres, le dossier de l'attaquant est donc encore sur la table sans que l'on sache réellement à quoi jouent le PSG et Barcelone dans ce dossier. En choisissant le silence, Paris a en tout cas l'avantage.