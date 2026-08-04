Ferran Torres

Le PSG tend un piège XXL au Barça pour Ferran Torres

PSG04 août , 12:20
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Depuis la finale du Mondial, et son but victorieux contre l'Argentine, Ferran Torres est cité comme étant l'une des cibles du Paris Saint-Germain où il pourrait remplacer Gonçalo Ramos. Mais le PSG est bien rôdé dans ce genre de dossier et joue finement face au FC Barcelone.
Ramos étant parti à l'AC Milan, Luis Campos s'est mis en quête d'un buteur. Et avant la fin du Mondial, le responsable du recrutement des champions d'Europe a pensé à Ferran Torres, l'attaquant du Barça. Cependant, ce dernier s'est transformé en héros lors du Mondial, et cela a légèrement redistribué les cartes. Tandis que du côté du club catalan on met la pression sur le champion du monde de 26 ans, afin de savoir s'il souhaite ou pas prolonger, le Paris Saint-Germain reste à distance de ce dossier et ne veut surtout pas avancer ses pions pour ne pas être utilisé par le Barça dans ses négociations avec le joueur. Pour Abdellah Boulma, la stratégie du PSG est claire.

Le PSG ne bouge pas dans le dossier Ferran Torres

Le journaliste, très bien informé sur ce qui concerne Paris, a fait le point ce mardi sur le dossier Ferran Torres. « À l’heure actuelle, aucun accord n’a été trouvé entre le PSG et Ferran Torres. Aucun contact n’a été établi avec le FC Barcelone et aucune offre n’a été transmise. Le club catalan n’a, pour l’heure, communiqué aucune orientation au joueur, que ce soit sur un éventuel départ ou sur une prolongation. À suivre », précise Abdellah Boulma. Pour Ferran Torres, qui a confié lundi sur NBC, qu'il n'avait rien tranché sur son avenir, mais savait que des clubs le voulaient, il va donc falloir désormais discuter avec Joan Laporta, lequel ne peut pas faire monter les enchères avec le PSG, puisque Paris ne s'est pas du tout positionné....pour l'instant.
Cela contredit les informations de Matte Moretto. Le journaliste de Marca annonçait lundi que le dossier Ferran Torres s'était subitement accéléré et que le joueur, à son retour de vacances, pourrait mettre le cap directement vers le Paris Saint-Germain et pas vers Barcelone. Deux mois après les premières révélations sur l'intérêt des champions d'Europe pour Ferran Torres, le dossier de l'attaquant est donc encore sur la table sans que l'on sache réellement à quoi jouent le PSG et Barcelone dans ce dossier. En choisissant le silence, Paris a en tout cas l'avantage.
Articles Recommandés
Lom Trouve Enfin Un Gardien De But En Allemagne
OM

L'OM trouve enfin un gardien de but en Allemagne

Toulouse Charlie Cresswell Signe A Rennes Off
Rennes

Toulouse : Charlie Cresswell signe à Rennes (off.)

Malick Fofana
OL

OL : Malick Fofana à l'AS Rome, une condition est mise

l1 l om zappe rennes et lens se chicottent pour bouanga icon sipausa 50060611 370337
OM

OM : Un buteur à 4ME quitte tout pour signer à Marseille

Fil Info

04 août , 13:00
L'OM trouve enfin un gardien de but en Allemagne
04 août , 12:48
Toulouse : Charlie Cresswell signe à Rennes (off.)
04 août , 12:40
OL : Malick Fofana à l'AS Rome, une condition est mise
04 août , 12:00
OM : Un buteur à 4ME quitte tout pour signer à Marseille
04 août , 11:30
Rennes a définitivement tranché pour Estéban Lepaul
04 août , 11:07
Reyna signe 5 ans à Strasbourg (officiel)
04 août , 11:04
TV : Sparta Prague-OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
04 août , 11:00
Al-Khelaïfi menace le Mondial des clubs, le PSG prêt à boycotter
04 août , 10:30
OM : McCourt prend une décision qui scandalise

Derniers commentaires

OL : Endrick encore prêté, Lyon n'en veut plus

Je pense que l'OL ne me voulait plus de toute façon et que Fonseca n'en pouvait plus de lui.

TV : Sparta Prague-OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les supporters qui critiquent systématiquement leur équipe... pour moi... ce ne sont pas des supporters.

OL : Malick Fofana à l'AS Rome, une condition est mise

Franchement... tu devrais mieux regarder ta petite équipe qui maintenant ne peut plus payer un joueur plus de 100 000 euros brut par mois. 😏

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

Kylian Mbappé : - Meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 avec 10 buts, - Meilleur buteur de l'Histoire de la Coupe du Monde avec 22 buts (en 22 matchs), - Meilleur buteur de la Liga avec 25 buts, - Meilleur buteur de la Champions League avec 15 buts, Et surtout... un record qu'aucun joueur n'a jamais réalisé dans l'histoire de la Coupe du Monde... c'est d'être meilleur buteur de la Coupe du Monde deux fois consécutivement. Alors oui.... Kylian Mbappé mérite de remporter le Ballon d'Or.

OM : Un buteur à 4ME quitte tout pour signer à Marseille

Ya André pierre gignac aussi en bon plan pour cet OM. Si seulement l'OM n'avait pas juré allégeance a Nasser, on ensemble était sûrement pas là.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading