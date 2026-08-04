OL : Malick Fofana à l'AS Rome, une condition est mise

L'avenir lyonnais de Malick Fofana est très incertain, même si l'ailier international belge est actuellement avec ses coéquipiers à Prague. C'est en Italie que cela commence à bouger très fort pour le joueur de l'OL.

Désormais revenu à 100%, ou presque, Malick Fofana a réintégré l'effectif mis à la disposition de Paulo Fonseca lors des ultimes matchs de préparation. Même si l'ailier sera probablement trop juste pour débuter ce mardi soir contre le Sparta Pague , cela n'empêche pas plusieurs clubs européens de suivre ses performances. Alors que l'an dernier la Premier League faisait un pont d'or pour recruter Malick Fofana, ce n'est plus le cas. Mais, cela n'empêche pas des formations italiennes de penser au joueur de 21 ans. Lundi, c'est l'Atalanta Bergame qui paraissait vouloir faire une offre à l'Olympique Lyonnais, mais 24 heures plus tard, le Corriere dello Sport annonce que l'AS Rome a également un oeil très attentif sur Malick Fofana et pourrait rapidement se positionner.

Rome voit Fofana comme un plan B

Le média italien, relayé par Tuttomercato, explique que les dirigeants de la Roma veulent recruter Antonio Nusa, l'ailier norvégien du RB Leipzig. Et ce dernier a donné son accord pour rejoindre la formation de la capitale italienne. Sauf que le club allemand est très gourmand et exige au moins 55 millions d'euros pour laisser partir son attaquant cet été. Un tarif largement au-dessus des possibilités de l'AS Rome, qui n'a même pas eu les moyens de s'offrir Mason Greenwood cet été alors que Gian Piero Gasperini avait fait du joueur anglais de l'OM sa priorité. Pour en revenir à Malick Fofana, l'entraîneur italien pense que le joueur belge fera un bon plan B si Nusa ne vient pas. Il a donc demandé à ses dirigeants de déjà se renseigner auprès de leurs homologues de Lyon afin de connaître les conditions d'un transfert de l'ailier belge.