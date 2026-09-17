65 millions d'euros, le Milan AC arnaqué par le PSG ?

Parti du PSG dans un transfert copieux, Gonçalo Ramos peine à justifier la somme colossale investie par le Milan AC après les premiers matchs.

C’est une nouveauté, mais le PSG a bien vendu cet été. Très bien vendu même, puisque le départ de Gonçalo Ramos pour le Milan AC contre 74 millions d’euros a estomaqué les suiveurs du club de la capitale. Certes, l’attaquant portugais est encore jeune à 25 ans, il avait prouvé son sens du but avec des réalisations importantes dans les sacres du Paris SG, et surtout le club de la capitale avait tout de même déboursé 65 millions d’euros pour le faire venir du Benfica Lisbonne en 2023. Mais ce n’était pas non plus un titulaire, et Luis Enrique avait bien fait comprendre qu’il ne pouvait pas jouer avec un numéro 9 dans son schéma tactique, car il n’en avait pas un capable de le faire.

Autant dire que son départ n’a pas non plus trop fait pleurer au PSG. Son arrivée est en train par contre d’arracher les premières larmes au Milan AC. Après un but dès son deuxième match contre Venise, Gonçalo Ramos est en train de montrer ses limites. Toujours titulaire, et toujours pendant 90 minutes, le Portugais est resté muet sur les trois derniers matchs. Contre Benfica, son ancien club, son apport a été très décevant et il n’a pu que constater les dégâts avec la défaite 2-0 à San Siro. Pire, sur ces trois derniers matchs, l’attaquant n’a pas cadré un seul tir, signe de son impuissance et de son manque de présence offensive. Les statistiques font très mal, puisqu’il n’a touché que quatre ballons dans la surface adverse en trois matchs, et a surtout brillé par… ses replis défensifs avec 16 tacles effectués.

Gonçalo Ramos n'a jamais eu autant de temps de jeu

La presse italienne commence déjà à montrer les crocs, pour un joueur payé aussi cher par le Milan AC. C’est en effet assez largement la plus grosse dépense de l’histoire du club lombard, loin devant Rafael Leao et Diego Moreira, achetés chacun pour 50 millions d’euros. La saison est encore longue, mais le PSG doit se dire qu’il a très bien vendu un élément qui ne parvient pour le moment pas à décoller sur le plan de l’efficacité et de la présence offensive, malgré un temps comme il n’en a jamais eu au PSG.