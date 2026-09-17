EdF : Zidane met un terme au délire des Bleus

EdF : Zidane met un terme au délire des Bleus

Equipe de France17 sept. , 16:30
parEric Bethsy
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Pour son premier rassemblement avec l’équipe de France, Zinédine Zidane va amener de la nouveauté. Les Bleus pourront s’en apercevoir dès leur arrivée à Clairefontaine puisque leur habituel défilé devant les journalistes n’aura pas lieu.
Après 14 années sous les ordres de Didier Deschamps, l’équipe de France peut s’attendre à du changement avec Zinédine Zidane. La pré-sélection d’une cinquantaine de noms inclut déjà quelques surprises et laisse entendre que de petits nouveaux se glisseront dans la liste définitive. En attendant l’annonce de cet effectif vendredi à 18 heures, RMC détaille déjà quelques nouveautés instaurées depuis le changement de sélectionneur.
On apprend par exemple que l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui a réuni l’ensemble de son staff élargi le mois dernier à Clairefontaine pour mettre au point l’organisation générale, va bousculer les habitudes de ses internationaux dès leur arrivée lundi. A partir du prochain rassemblement, les journalistes n’auront plus accès à l’entrée des joueurs au centre d’entraînement. On ignore la raison de cette décision. En tout cas, le choix de Zinédine Zidane met un terme au traditionnel défilé de Clairefontaine durant lequel certains Bleus comme Jules Koundé ou encore Ibrahima Konaté avaient pris l’habitude de se présenter avec des tenues pour le moins originales.

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Ce phénomène avait l’air de bien amuser les coéquipiers de Kylian Mbappé, et ce malgré les critiques des supporters et observateurs de l’équipe de France. Le nouveau sélectionneur n’est peut-être pas non plus fan de ces défilés de mode, ni de la manière de son prédécesseur d’énumérer un par un les joueurs convoqués. Contrairement à Didier Deschamps, Zinédine Zidane a prévu d’annoncer sa liste dans un format différent. Nos confrères n’en disent pas davantage mais l’idée serait de « dépoussiérer » l’ancienne méthode. Preuve que « ZZ » a vraiment l’intention d’imposer sa patte, et pas seulement sur le terrain.
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