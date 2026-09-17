40 ME inespérés, l’OM touche le jackpot

En pleine crise financière, l’Olympique de Marseille va profiter d’une recette inattendue. Son partenariat avec l’équipementier Adidas devrait débuter dès l’année prochaine, et non pas en 2028, avec des revenus nettement supérieurs à ceux prévus dans le contrat actuel avec Puma.

Depuis quelques mois, les bonnes nouvelles sont rares pour l’Olympique de Marseille et ses supporters. La crise financière a inévitablement des conséquences sur la compétitivité de l’équipe battue lors des trois dernières journées de championnat. Rien d’encourageant avant d’aller défier Besiktas en Ligue Europa ce jeudi, puis le Paris Saint-Germain trois jours plus tard. Cette semaine pourrait de nouveau affecter le moral des Marseillais qui pourront néanmoins se consoler grâce à l’information de Footy Headlines.

D’après le compte X connu pour ses révélations de maillots, l’Olympique de Marseille n’attendra pas l’année 2028 pour relancer son partenariat avec Adidas. La source indique que les deux anciens partenaires devraient se retrouver dès l’année prochaine. Etant donné le contexte, la précision n’est pas anodine pour le pensionnaire du Vélodrome. Rappelons que le deal conclu avec le futur équipementier va entraîner une « hausse très significative » des revenus de l’Olympique de Marseille. Une recette « presque doublée par rapport à Puma », nous apprenait une source contactée par l’AFP le mois dernier.

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Ce bail d’une dizaine d’années permettrait au club de percevoir environ 40 millions d’euros par an. Le montant annoncé arriverait donc dans les caisses olympiennes bien avant la date initialement fixée. Et ce n’est pas la seule augmentation négociée. Comme révélé il y a quelques semaines, après l’expiration du contrat avec Orange cet été, le naming accordé à la filiale régionale de la Caisse d’Epargne offre une rentrée d’argent doublée, soit un montant supérieur à 5 millions d’euros par an grâce au CEPAC Vélodrome. De quoi soulager la direction marseillaise.