40 ME inespérés, l’OM touche le jackpot

40 ME inespérés, l’OM touche le jackpot

OM17 sept. , 14:00
parEric Bethsy
5
Ajouter comme source préférée sur Google
En pleine crise financière, l’Olympique de Marseille va profiter d’une recette inattendue. Son partenariat avec l’équipementier Adidas devrait débuter dès l’année prochaine, et non pas en 2028, avec des revenus nettement supérieurs à ceux prévus dans le contrat actuel avec Puma.
Depuis quelques mois, les bonnes nouvelles sont rares pour l’Olympique de Marseille et ses supporters. La crise financière a inévitablement des conséquences sur la compétitivité de l’équipe battue lors des trois dernières journées de championnat. Rien d’encourageant avant d’aller défier Besiktas en Ligue Europa ce jeudi, puis le Paris Saint-Germain trois jours plus tard. Cette semaine pourrait de nouveau affecter le moral des Marseillais qui pourront néanmoins se consoler grâce à l’information de Footy Headlines.
D’après le compte X connu pour ses révélations de maillots, l’Olympique de Marseille n’attendra pas l’année 2028 pour relancer son partenariat avec Adidas. La source indique que les deux anciens partenaires devraient se retrouver dès l’année prochaine. Etant donné le contexte, la précision n’est pas anodine pour le pensionnaire du Vélodrome. Rappelons que le deal conclu avec le futur équipementier va entraîner une « hausse très significative » des revenus de l’Olympique de Marseille. Une recette « presque doublée par rapport à Puma », nous apprenait une source contactée par l’AFP le mois dernier.

Lire aussi

OM : Adidas et le Vélodrome rapportent deux fois plus à MarseilleOM : Adidas et le Vélodrome rapportent deux fois plus à Marseille
Ce bail d’une dizaine d’années permettrait au club de percevoir environ 40 millions d’euros par an. Le montant annoncé arriverait donc dans les caisses olympiennes bien avant la date initialement fixée. Et ce n’est pas la seule augmentation négociée. Comme révélé il y a quelques semaines, après l’expiration du contrat avec Orange cet été, le naming accordé à la filiale régionale de la Caisse d’Epargne offre une rentrée d’argent doublée, soit un montant supérieur à 5 millions d’euros par an grâce au CEPAC Vélodrome. De quoi soulager la direction marseillaise.
Articles Recommandés
Leurope Nest Pas Important Pour Lom Il Monte Au Front
OM

L'Europe n'est pas important pour l'OM, il monte au front

Le Psg Ecarte Fabian Ruiz Il Applaudit
PSG

Le PSG écarte Fabian Ruiz, il applaudit

6e Mondial Le Maroc Ne Veut Plus Negocier
Foot Mondial

6e mondial, le Maroc ne veut plus négocier

Toppmoller Vire Lens Tente De Sexpliquer
Lens

Toppmöller viré, Lens tente de s'expliquer

Fil Info

17 sept. , 15:30
L'Europe n'est pas important pour l'OM, il monte au front
17 sept. , 15:00
Le PSG écarte Fabian Ruiz, il applaudit
17 sept. , 14:40
6e mondial, le Maroc ne veut plus négocier
17 sept. , 14:20
Toppmöller viré, Lens tente de s'expliquer
17 sept. , 13:30
OL : Les critiques injustes, ça fait marrer Paulo Fonseca
17 sept. , 13:00
A la lutte avec MU, l’ASSE chipe un talent prometteur
17 sept. , 12:40
Deux semaines à l’OL, Nakamura s’offre un exploit
17 sept. , 12:20
OM : McCourt a déjà tout prévu
17 sept. , 12:00
Le Barça demande 400 ME au PSG

Derniers commentaires

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

bah le prochain reflechira. ah bah non ils continuent ..... et pour rappel, il a 1s pour reagir, donner son avis ici c est plutot facile tu ne penses pas?

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

il n'y avait aucun risque qu'il le broye ca a etait prouver pour ca que la legitime defense n'a pâs etait retenu. ben je sais pas une balle ds la jambe ds l epaule c'est pas faisable ? plutot que ds le ventre. la police est censé etre former pour ce genre de chose mais vu comment on recrute a la police maintenant lol il y a 28000 refus d'optemperé par an en france est ce qu'il y a un mort a chaque fois ? on est pas ds minority report on juge pas avant lol

Les supporters du PSG en ont marre

a Lyon aussi

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Non, aucun délit aux yeux de la loi. Tout comme le policier n'est pour l'instant pas un criminel aux yeux de la loi. Tout comme les milliers de supporters qui rentrent chaque weekend du stade en voiture avec au moins deux pintes dans le nez et en toute impunité, malgré le fait que ce soit un délit

40 ME inespérés, l’OM touche le jackpot

Le projet actuel on le sait tous c'est le maintient, les comptes on été plutôt rééquilibré avec les ventes, repartir la saison prochaine sainement sera très bien

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading