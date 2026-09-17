L'Europe n'est pas important pour l'OM, il monte au front

A la stupéfaction générale, L’Equipe a révélé que l’Olympique de Marseille avait songé à un forfait en Europa League cette saison en raison de son effectif très restreint et cela dans le but de se concentrer sur la Ligue 1.

L’été a été tristement historique à l’Olympique de Marseille avec près de 100 millions d’euros de ventes (Greenwood, Rulli, Medina, Balerdi…) et aucune recrue en contrepartie. Bruno Genesio doit cette saison composer avec un effectif ultra-réduit qui ne va pas vraiment lui permettre de jouer la Ligue 1 et l’Europa League à fond. Un regret pour la direction olympienne, qui a même songé à prendre une décision radicale cet été.

Selon les informations révélées cette semaine par L’Equipe, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont sérieusement envisagé de déclarer forfait en Europa League afin de pouvoir se concentrer à 100% sur la Ligue 1. Pour l’image du club, l’OM a finalement pris la décision de participer à la C3 mais assurément, si le club phocéen avait été qualifié en Conférence League, le forfait aurait été acté. Une réflexion pas si folle que cela selon Giovanni Castaldi, qui comprend les arguments de la direction marseillaise.

« Je comprends totalement la position de l’Olympique de Marseille. A un moment donné, il faut raison gardée et conserver la tête froide. On peut faire l’équipe des démagos, raconter ce qu’on veut… Il y a un principe de réalité. Marseille a un effectif bon pour jouer une place en coupe d’Europe via la Ligue 1. S’ils font un bon parcours en Europa League tant mieux, mais l’important c’est de sauver l’institution et s’il faut faire l’impasse sur la C3, pas de soucis » a lancé le journaliste de L’Equipe de Choc.

Ce dernier n’aurait donc pas été stupéfait par un forfait de l’Olympique de Marseille en Europa League. Nul doute que chez les supporters phocéens en revanche, une décision si radicale aurait créé une polémique sans doute historique. Car pour les habitués du Vélodrome, cracher de la sorte sur une coupe d’Europe n’est tout simplement pas une option et cela peu importe la richesse ou non de l’effectif.