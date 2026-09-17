A la lutte avec MU, l’ASSE chipe un talent prometteur

Dans le cadre de sa stratégie basée sur la post-formation, l’AS Saint-Etienne a fait signer le jeune Etienne Mendy. L’ailier sénégalais, recruté à la célèbre académie Diambars, arrive dans un premier temps pour renforcer l’équipe réserve, en attendant peut-être mieux dans les mois à venir.

L’AS Saint-Etienne s’offre une nouvelle recrue. Ce mercredi, l’actuel leader de Ligue 2 a annoncé la signature d’Etienne Mendy (18 ans) jusqu’en 2030. Ce n’est pas vraiment une surprise pour les suiveurs stéphanois dans la mesure où l’ailier capable d’évoluer sur les deux côtés a participé au match de la réserve contre le Stade de Reims (0-1) dimanche lors du Challenge Espoirs. Le Sénégalais arrive effectivement pour renforcer la deuxième équipe des Verts.

Sa venue confirme ainsi la stratégie du club basée sur la post-formation et la recherche de jeune talent prometteur. « Etienne est un joueur que nous suivons depuis longtemps, a expliqué le directeur sportif Loïc Perrin. C'est un profil offensif à gros potentiel, avec des qualités de vitesse, de percussion. Il va intégrer l'équipe réserve au départ pour franchir cette première étape avant qu'il ne soit prêt à voir plus haut. » Si l’AS Saint-Etienne le croit capable d’intégrer l’effectif de Ian Cathro, c’est parce que le renfort arrivé en provenance de la célèbre académie Diambars possède déjà une belle réputation.

Mendy repéré par Man United

Etienne Menndy évoluait seulement en deuxième division sénégalaise la saison dernière. Mais ses performances ont contribué à la montée de son équipe dans l’élite locale. Elles ont même convaincu Manchester United de suivre son évolution. L’international U17 sénégalais a en effet passé un essai en faveur des Red Devils. Finalement, c’est avec l’AS Saint-Etienne que le natif de Dakar poursuivra sa progression, « une grande fierté » et « un véritable honneur » pour le nouveau Stéphanois.