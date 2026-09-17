A la lutte avec MU, l’ASSE chipe un talent prometteur

A la lutte avec MU, l’ASSE chipe un talent prometteur

ASSE17 sept. , 13:00
parEric Bethsy
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Dans le cadre de sa stratégie basée sur la post-formation, l’AS Saint-Etienne a fait signer le jeune Etienne Mendy. L’ailier sénégalais, recruté à la célèbre académie Diambars, arrive dans un premier temps pour renforcer l’équipe réserve, en attendant peut-être mieux dans les mois à venir.
L’AS Saint-Etienne s’offre une nouvelle recrue. Ce mercredi, l’actuel leader de Ligue 2 a annoncé la signature d’Etienne Mendy (18 ans) jusqu’en 2030. Ce n’est pas vraiment une surprise pour les suiveurs stéphanois dans la mesure où l’ailier capable d’évoluer sur les deux côtés a participé au match de la réserve contre le Stade de Reims (0-1) dimanche lors du Challenge Espoirs. Le Sénégalais arrive effectivement pour renforcer la deuxième équipe des Verts.
Sa venue confirme ainsi la stratégie du club basée sur la post-formation et la recherche de jeune talent prometteur. « Etienne est un joueur que nous suivons depuis longtemps, a expliqué le directeur sportif Loïc Perrin. C'est un profil offensif à gros potentiel, avec des qualités de vitesse, de percussion. Il va intégrer l'équipe réserve au départ pour franchir cette première étape avant qu'il ne soit prêt à voir plus haut. » Si l’AS Saint-Etienne le croit capable d’intégrer l’effectif de Ian Cathro, c’est parce que le renfort arrivé en provenance de la célèbre académie Diambars possède déjà une belle réputation.

Mendy repéré par Man United

Etienne Menndy évoluait seulement en deuxième division sénégalaise la saison dernière. Mais ses performances ont contribué à la montée de son équipe dans l’élite locale. Elles ont même convaincu Manchester United de suivre son évolution. L’international U17 sénégalais a en effet passé un essai en faveur des Red Devils. Finalement, c’est avec l’AS Saint-Etienne que le natif de Dakar poursuivra sa progression, « une grande fierté » et « un véritable honneur » pour le nouveau Stéphanois.
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bah le prochain reflechira. ah bah non ils continuent ..... et pour rappel, il a 1s pour reagir, donner son avis ici c est plutot facile tu ne penses pas?

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il n'y avait aucun risque qu'il le broye ca a etait prouver pour ca que la legitime defense n'a pâs etait retenu. ben je sais pas une balle ds la jambe ds l epaule c'est pas faisable ? plutot que ds le ventre. la police est censé etre former pour ce genre de chose mais vu comment on recrute a la police maintenant lol il y a 28000 refus d'optemperé par an en france est ce qu'il y a un mort a chaque fois ? on est pas ds minority report on juge pas avant lol

Les supporters du PSG en ont marre

a Lyon aussi

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Non, aucun délit aux yeux de la loi. Tout comme le policier n'est pour l'instant pas un criminel aux yeux de la loi. Tout comme les milliers de supporters qui rentrent chaque weekend du stade en voiture avec au moins deux pintes dans le nez et en toute impunité, malgré le fait que ce soit un délit

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Le projet actuel on le sait tous c'est le maintient, les comptes on été plutôt rééquilibré avec les ventes, repartir la saison prochaine sainement sera très bien

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