Offre pour JJ Gabriel, le PSG passe à l'action

Offre pour JJ Gabriel, le PSG passe à l'action

PSG16 sept. , 10:30
parCorentin Facy
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Plus grand espoir du centre de formation de Manchester United, le tout jeune JJ Gabriel (15 ans) attire la convoitise des plus gros clubs européens. Le PSG s’est déjà positionné sur le dossier du buteur anglais.
Le Paris Saint-Germain aime se positionner ces dernières années sur des jeunes joueurs à fort potentiel et le dossier JJ Gabriel correspond totalement à ce que cherche Luis Campos. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre en ce milieu de semaine par The Athletic que le double champion d’Europe souhaite recruter la pépite de Manchester United. JJ Gabriel a demandé à quitter Manchester United, alors que son contrat expire en juin prochain. Le média va plus loin et affirme que le jeune attaquant anglais pourrait quitter Manchester United dès la date de son 16e anniversaire sans attendre la fin de son contrat.
De quoi attirer tous les plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, qui a rapidement manifesté son intérêt pour prendre la température et tenter de rafler la mise. Dans ce dossier, le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich sont également cités par The Athletic. Fabrizio Romano ajoute que Manchester City et Chelsea sont eux aussi de la partie. Club formateur de JJ Gabriel, Manchester United se retrouve dans une situation très complexe mais n’a pas encore dit son dernier mot. Les Reds Devils souhaitent encore essayé de convaincre leur jeune attaquant de rester et de prolonger.

Le PSG s'attaque au crack de Man United

Auteur de 31 buts et de 6 passes décisives en 34 matchs avec les jeunes de Manchester United la saison dernière en jouant contre des joueurs plus âgés que lui, JJ Gabriel sort d’un match référence en Youth Leaue avec un triplé contre Sabah la semaine passée. Des performances qui justifient l’intérêt de tous ces grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si Luis Campos et Luis Enrique, qui ont prouvé ces dernières années avec Doué, Barcola ou encore Neves et Pacho qu’ils adoraient lancer des jeunes à fort potentiel, parviendront à convaincre JJ Gabriel et son entourage de rejoindre la Ligue 1.
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Mon oncle !!!! Alors si les anonymes se mettent à parler maintenant ou va t’on 🤣

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Ça paie pas toujours de vouloir compter ses sous a tous prix. Franchement c'est une faute grave de l'équipe dirigeante de l'avoir laisser filer. Et vive zabarny lol

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On passe trop en silence que le deuxième budget Français n'a pas recruter un seul joueur. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. Club de clodo

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Et si ma tante en avait , on l’appellerait ????

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Le pire arrive ! Sauf vente du club c'est dépôt de bilan. Vous pouvez screen mon commentaire

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