Offre pour JJ Gabriel, le PSG passe à l'action

Plus grand espoir du centre de formation de Manchester United, le tout jeune JJ Gabriel (15 ans) attire la convoitise des plus gros clubs européens. Le PSG s’est déjà positionné sur le dossier du buteur anglais.

Le Paris Saint-Germain aime se positionner ces dernières années sur des jeunes joueurs à fort potentiel et le dossier JJ Gabriel correspond totalement à ce que cherche Luis Campos. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre en ce milieu de semaine par The Athletic que le double champion d’Europe souhaite recruter la pépite de Manchester United. JJ Gabriel a demandé à quitter Manchester United, alors que son contrat expire en juin prochain. Le média va plus loin et affirme que le jeune attaquant anglais pourrait quitter Manchester United dès la date de son 16e anniversaire sans attendre la fin de son contrat.

De quoi attirer tous les plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, qui a rapidement manifesté son intérêt pour prendre la température et tenter de rafler la mise. Dans ce dossier, le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich sont également cités par The Athletic. Fabrizio Romano ajoute que Manchester City et Chelsea sont eux aussi de la partie. Club formateur de JJ Gabriel, Manchester United se retrouve dans une situation très complexe mais n’a pas encore dit son dernier mot. Les Reds Devils souhaitent encore essayé de convaincre leur jeune attaquant de rester et de prolonger.

Le PSG s'attaque au crack de Man United