Offre pour JJ Gabriel, le PSG passe à l'action

Mon oncle !!!! Alors si les anonymes se mettent à parler maintenant ou va t’on 🤣
Ça paie pas toujours de vouloir compter ses sous a tous prix. Franchement c'est une faute grave de l'équipe dirigeante de l'avoir laisser filer. Et vive zabarny lol
On passe trop en silence que le deuxième budget Français n'a pas recruter un seul joueur. Du jamais vu dans l'histoire du championnat. Club de clodo
Et si ma tante en avait , on l’appellerait ????
Le pire arrive ! Sauf vente du club c'est dépôt de bilan. Vous pouvez screen mon commentaire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
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|1
|0
|8
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|3
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|2
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|0
|6
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|2
|2
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|6
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|2
|1
|1
|9
|8
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|1
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|2
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|3
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|1
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|-6
|2
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|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
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|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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🚨Le PSG essaye de recruter JJ Gabriel 🏴 (15 ans), le jeune talent anglais qui a informé Manchester United qu’il voulait partir ! Le Real Madrid, le Barca, Manchester City et le Bayern Munich sont tous intéressés par le joueur. (The Athletic)