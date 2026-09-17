Nakamura

Deux semaines à l’OL, Nakamura s’offre un exploit

OL17 sept. , 12:40
parEric Bethsy
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Pour sa première titularisation avec l’Olympique Lyonnais, Keito Nakamura s’est distingué lors du succès à Anderlecht (2-1) mercredi en Ligue Europa. L’ailier japonais a lui-même apprécié sa performance après seulement deux semaines passées avec ses coéquipiers.
Keito Nakamura se souviendra de sa première titularisation avec l’Olympique Lyonnais. Mercredi soir à Anderlecht, l’ailier recruté pour 20 millions d’euros (bonus compris) a débloqué son compteur avec beaucoup de réussite. Mais sa frappe contrée par un défenseur et les trois points ramenés de Belgique suffisent largement à son bonheur. « Je suis très heureux après cette victoire, a savouré le Japonais. J’ai eu un peu de chance sur le but : quand j’ai frappé, le ballon a été dévié. C’était ma première titularisation avec l’OL et mon premier match de Coupe d’Europe. Ce but signifie beaucoup pour moi. »
Sa réalisation vient récompenser une performance convaincante. Deux semaines après son arrivée, Keito Nakamura a déjà affiché une complicité prometteuse avec ses coéquipiers. La justesse de ses choix et sa qualité technique ont bonifié l’animation offensive des Gones, comme si le renfort estival était Lyonnais depuis des mois, voire des années. « J’ai aimé jouer dans ce schéma, qui me permet d’être en mouvement et en situation de marquer, a expliqué l’ancien Rémois. Ce football me plait vraiment, j’étais bien connecté avec Boudache ou Openda. Je suis arrivé il y a seulement douze jours, mais on s’est bien trouvé. »

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Ces automatismes n’ont pas surpris Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais connaît bien le profil de l’international japonais et s’attendait à le voir s’intégrer au collectif. « Keito n’est peut-être pas un dribbleur, mais c’est assurément un joueur de bonnes décisions. Il n’a pas perdu beaucoup de ballons, et surtout, il comprenait quand attaquer, quand garder le ballon, les bons moments pour faire telle ou telle action », a analysé le Portugais, jusqu’ici habitué à des ailiers de débordements à Lyon.
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bah le prochain reflechira. ah bah non ils continuent ..... et pour rappel, il a 1s pour reagir, donner son avis ici c est plutot facile tu ne penses pas?

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il n'y avait aucun risque qu'il le broye ca a etait prouver pour ca que la legitime defense n'a pâs etait retenu. ben je sais pas une balle ds la jambe ds l epaule c'est pas faisable ? plutot que ds le ventre. la police est censé etre former pour ce genre de chose mais vu comment on recrute a la police maintenant lol il y a 28000 refus d'optemperé par an en france est ce qu'il y a un mort a chaque fois ? on est pas ds minority report on juge pas avant lol

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Non, aucun délit aux yeux de la loi. Tout comme le policier n'est pour l'instant pas un criminel aux yeux de la loi. Tout comme les milliers de supporters qui rentrent chaque weekend du stade en voiture avec au moins deux pintes dans le nez et en toute impunité, malgré le fait que ce soit un délit

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