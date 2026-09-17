Deux semaines à l’OL, Nakamura s’offre un exploit

Pour sa première titularisation avec l’Olympique Lyonnais, Keito Nakamura s’est distingué lors du succès à Anderlecht (2-1) mercredi en Ligue Europa. L’ailier japonais a lui-même apprécié sa performance après seulement deux semaines passées avec ses coéquipiers.

Je suis très heureux après cette victoire, a savouré le Japonais. J’ai eu un peu de chance sur le but : quand j’ai frappé, le ballon a été dévié. C’était ma première titularisation avec l’OL et mon premier match de Coupe d’Europe. Ce but signifie beaucoup pour moi. » Keito Nakamura se souviendra de sa première titularisation avec l’Olympique Lyonnais . Mercredi soir à Anderlecht, l’ailier recruté pour 20 millions d’euros (bonus compris) a débloqué son compteur avec beaucoup de réussite. Mais sa frappe contrée par un défenseur et les trois points ramenés de Belgique suffisent largement à son bonheur. «, a savouré le Japonais.

Sa réalisation vient récompenser une performance convaincante. Deux semaines après son arrivée, Keito Nakamura a déjà affiché une complicité prometteuse avec ses coéquipiers. La justesse de ses choix et sa qualité technique ont bonifié l’animation offensive des Gones, comme si le renfort estival était Lyonnais depuis des mois, voire des années. « J’ai aimé jouer dans ce schéma, qui me permet d’être en mouvement et en situation de marquer, a expliqué l’ancien Rémois. Ce football me plait vraiment, j’étais bien connecté avec Boudache ou Openda. Je suis arrivé il y a seulement douze jours, mais on s’est bien trouvé. »

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Ces automatismes n’ont pas surpris Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais connaît bien le profil de l’international japonais et s’attendait à le voir s’intégrer au collectif. « Keito n’est peut-être pas un dribbleur, mais c’est assurément un joueur de bonnes décisions. Il n’a pas perdu beaucoup de ballons, et surtout, il comprenait quand attaquer, quand garder le ballon, les bons moments pour faire telle ou telle action », a analysé le Portugais, jusqu’ici habitué à des ailiers de débordements à Lyon.