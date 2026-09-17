OL : Les critiques injustes, ça fait marrer Paulo Fonseca

OL : Les critiques injustes, ça fait marrer Paulo Fonseca

OL17 sept. , 13:30
parGuillaume Conte
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De passage en Belgique avec l'OL, Paulo Fonseca a répondu à une question sur les critiques visant Loïs Openda avec les Diables Rouges. Tout en faisant passer un message sur son cas.
Dans la dernière année de son contrat, Paulo Fonseca est uniquement concentré par l’idée de tirer le meilleur de l’effectif lyonnais. Le technicien portugais a ses admirateurs, et ses détracteurs. Il est autant apprécié pour sa capacité à souder l’équipe, à faire jouer les jeunes et à faire progresser les joueurs tout en tirant le meilleur de leur potentiel, que critiqué pour ses choix tactiques dans les matchs importants, sa faillite dans les rencontres couperets, et son abnégation à utiliser certains joueurs peu convaincants.

Fonseca fait passer un message en parlant d'Openda

Des débats classiques sur la qualité d’un entraineur sur lequel Paulo Fonseca a pu rebondir en Belgique. En marge du match face à Anderlecht, le coach de l’OL a été interrogé sur les critiques de la presse belge à l’égard de Loïs Openda, qui ne convainc pas avec les Diables Rouges. Cela alors que l’attaquant prêté par la Juventus remplit parfaitement son rôle à l’OL, même si une pointe d’efficacité supplémentaire serait appréciée.
Paulo Fonseca n’a pas caché sa surprise face à ces critiques, avant de les relativiser et d’encenser son joueur. « Il est critiqué en Belgique ? Nous sommes tous critiqués. Dans le football, nous sommes tous critiqués, même quand nous gagnons. C’est un grand joueur, un grand professionnel, il a très bien commencé la saison. Ce soir, il a fait un gros match et a créé. Je ne veut pas influencer les décisions du sélectionneur mais je pense que c’est un joueur qui peut être important pour la Belgique », a livré l’entraineur portugais qui s’étonne de voir Loïs Openda subir des critiques. Du moins du côté des Diables Rouges, car avec l’OL, le joueur passé par Lens et Leipzig est considéré comme une très bonne trouvaille, qui donne tout pour le maillot, et travaille aussi beaucoup pour le collectif.
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il n'y avait aucun risque qu'il le broye ca a etait prouver pour ca que la legitime defense n'a pâs etait retenu. ben je sais pas une balle ds la jambe ds l epaule c'est pas faisable ? plutot que ds le ventre. la police est censé etre former pour ce genre de chose mais vu comment on recrute a la police maintenant lol il y a 28000 refus d'optemperé par an en france est ce qu'il y a un mort a chaque fois ? on est pas ds minority report on juge pas avant lol

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Non, aucun délit aux yeux de la loi. Tout comme le policier n'est pour l'instant pas un criminel aux yeux de la loi. Tout comme les milliers de supporters qui rentrent chaque weekend du stade en voiture avec au moins deux pintes dans le nez et en toute impunité, malgré le fait que ce soit un délit

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Le projet actuel on le sait tous c'est le maintient, les comptes on été plutôt rééquilibré avec les ventes, repartir la saison prochaine sainement sera très bien

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Tu vas trop vite pour boudache qui a montré de sacrés problêmes dans le dernier geste, je ne sais pas ce qui te fait croire que dans 2 mois, il passera devant nuamah aux yeux de fonseca.

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