OL : Les critiques injustes, ça fait marrer Paulo Fonseca

De passage en Belgique avec l'OL, Paulo Fonseca a répondu à une question sur les critiques visant Loïs Openda avec les Diables Rouges. Tout en faisant passer un message sur son cas.

Dans la dernière année de son contrat, Paulo Fonseca est uniquement concentré par l’idée de tirer le meilleur de l’effectif lyonnais. Le technicien portugais a ses admirateurs, et ses détracteurs. Il est autant apprécié pour sa capacité à souder l’équipe, à faire jouer les jeunes et à faire progresser les joueurs tout en tirant le meilleur de leur potentiel, que critiqué pour ses choix tactiques dans les matchs importants, sa faillite dans les rencontres couperets, et son abnégation à utiliser certains joueurs peu convaincants.

Fonseca fait passer un message en parlant d'Openda

Des débats classiques sur la qualité d’un entraineur sur lequel Paulo Fonseca a pu rebondir en Belgique. En marge du match face à Anderlecht, le coach de l’OL a été interrogé sur les critiques de la presse belge à l’égard de Loïs Openda, qui ne convainc pas avec les Diables Rouges. Cela alors que l’attaquant prêté par la Juventus remplit parfaitement son rôle à l’OL, même si une pointe d’efficacité supplémentaire serait appréciée.

Paulo Fonseca n’a pas caché sa surprise face à ces critiques, avant de les relativiser et d’encenser son joueur. « Il est critiqué en Belgique ? Nous sommes tous critiqués. Dans le football, nous sommes tous critiqués, même quand nous gagnons. C’est un grand joueur, un grand professionnel, il a très bien commencé la saison. Ce soir, il a fait un gros match et a créé. Je ne veut pas influencer les décisions du sélectionneur mais je pense que c’est un joueur qui peut être important pour la Belgique », a livré l’entraineur portugais qui s’étonne de voir Loïs Openda subir des critiques. Du moins du côté des Diables Rouges, car avec l’OL, le joueur passé par Lens et Leipzig est considéré comme une très bonne trouvaille, qui donne tout pour le maillot, et travaille aussi beaucoup pour le collectif.