6e mondial, le Maroc ne veut plus négocier

Le Maroc estime désormais faire partie des grandes nations et prévient les joueurs qui hésitent à jouer pour les Lions de l'Atlas que les négociations ne sont pas ouvertes.

Demi-finaliste en 2022, quart de finaliste en 2026, le Maroc s’installe parmi les nations qui comptent dans le monde. Rarement une sélection africaine n’aura semblé mieux armée pour lutter à l’avenir pour un titre mondial. Cela permet au sélectionneur national de faire également passer des messages forts. Tout est parti de la décision de Younes Ebnoutalib, courtisé par les Lions de l’Atlas depuis un an, de choisir la sélection allemande, lui qui est né, a grandi et a été formé à Francfort.

Le Maroc muscle son discours

Sélectionné par le Maroc en U16, l’attaquant avait été déçu de ne pas avoir été pris pour la Coupe du monde, probablement en raison d’un retour tardif de blessure. Il s’était ensuite rapproché de Jurgen Klopp, le nouveau sélectionneur de la Mannschaft, qui l’a convoqué pour les matchs de Ligue des Nations cette semaine. De quoi provoquer la sortie musclée de Mohamed Ouahbi sur le changement de statut du Maroc.

« Le Maroc ne se négocie pas. On est 6e mondial. Younes, on le suit depuis la saison dernière, il était déjà pré-sélectionné en mars et en juin. C'est un joueur qui a beaucoup de blessure, il n'a joué que 136 minutes en 6 mois, il n’était pas apte à venir à la Coupe du Monde. On a été le voir bien avant, on a eu une discussion honnête sur le projet du Maroc sans rien promettre comme on le fait à personne. Il a fait son choix, la sélection marocaine ne se négocie pas, elle se mérite. Il a décidé de choisir l’Allemagne, bonne chance à lui », a lancé le sélectionneur du Maroc, qui avait pourtant beaucoup négocié pour faire venir Ayyoub Bouaddi quand ce dernier évoluait avec les espoirs français. Mais c’est le jeu des joueurs à double nationalité, et qui ont parfois le choix déchirant à faire quand ils sont suivi par plusieurs sélections en même temps malgré leur jeune âge.