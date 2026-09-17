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6e mondial, le Maroc ne veut plus négocier

Foot Mondial17 sept. , 14:40
parGuillaume Conte
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Le Maroc estime désormais faire partie des grandes nations et prévient les joueurs qui hésitent à jouer pour les Lions de l'Atlas que les négociations ne sont pas ouvertes. 
Demi-finaliste en 2022, quart de finaliste en 2026, le Maroc s’installe parmi les nations qui comptent dans le monde. Rarement une sélection africaine n’aura semblé mieux armée pour lutter à l’avenir pour un titre mondial. Cela permet au sélectionneur national de faire également passer des messages forts. Tout est parti de la décision de Younes Ebnoutalib, courtisé par les Lions de l’Atlas depuis un an, de choisir la sélection allemande, lui qui est né, a grandi et a été formé à Francfort. 

Le Maroc muscle son discours

Sélectionné par le Maroc en U16, l’attaquant avait été déçu de ne pas avoir été pris pour la Coupe du monde, probablement en raison d’un retour tardif de blessure. Il s’était ensuite rapproché de Jurgen Klopp, le nouveau sélectionneur de la Mannschaft, qui l’a convoqué pour les matchs de Ligue des Nations cette semaine. De quoi provoquer la sortie musclée de Mohamed Ouahbi sur le changement de statut du Maroc. 
« Le Maroc ne se négocie pas. On est 6e mondial. Younes, on le suit depuis la saison dernière, il était déjà pré-sélectionné en mars et en juin. C'est un joueur qui a beaucoup de blessure, il n'a joué que 136 minutes en 6 mois, il n’était pas apte à venir à la Coupe du Monde. On a été le voir bien avant, on a eu une discussion honnête sur le projet du Maroc sans rien promettre comme on le fait à personne. Il a fait son choix, la sélection marocaine ne se négocie pas, elle se mérite. Il a décidé de choisir l’Allemagne, bonne chance à lui », a lancé le sélectionneur du Maroc, qui avait pourtant beaucoup négocié pour faire venir Ayyoub Bouaddi quand ce dernier évoluait avec les espoirs français. Mais c’est le jeu des joueurs à double nationalité, et qui ont parfois le choix déchirant à faire quand ils sont suivi par plusieurs sélections en même temps malgré leur jeune âge. 
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bah le prochain reflechira. ah bah non ils continuent ..... et pour rappel, il a 1s pour reagir, donner son avis ici c est plutot facile tu ne penses pas?

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il n'y avait aucun risque qu'il le broye ca a etait prouver pour ca que la legitime defense n'a pâs etait retenu. ben je sais pas une balle ds la jambe ds l epaule c'est pas faisable ? plutot que ds le ventre. la police est censé etre former pour ce genre de chose mais vu comment on recrute a la police maintenant lol il y a 28000 refus d'optemperé par an en france est ce qu'il y a un mort a chaque fois ? on est pas ds minority report on juge pas avant lol

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Non, aucun délit aux yeux de la loi. Tout comme le policier n'est pour l'instant pas un criminel aux yeux de la loi. Tout comme les milliers de supporters qui rentrent chaque weekend du stade en voiture avec au moins deux pintes dans le nez et en toute impunité, malgré le fait que ce soit un délit

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Le projet actuel on le sait tous c'est le maintient, les comptes on été plutôt rééquilibré avec les ventes, repartir la saison prochaine sainement sera très bien

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