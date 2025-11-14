ICONSPORT_275832_0082

50 ME, le PSG et le Real négocient

PSG14 nov. , 8:00
parGuillaume Conte
4
Le PSG a décidé de tenter sa chance pour faire signer un attaquant brésilien du Real Madrid. Ce n'est ni Endrick, ni Vinicius, mais Rodrygo, le seul capable de se fondre dans le collectif parisien. 
Des Brésiliens mécontents au Real Madrid, il y en a une bonne poignée. Endrick est celui qui va être le premier à en faire les frais puisque tout indique qu’il va rejoindre l’Olympique Lyonnais cet hiver pour tenter de relancer sa carrière sous la forme d’un prêt. Il faut dire que Xabi Alonso ne lui a donné que 10 minutes de temps de jeu cette saison. 
De son côté, Vinicius Junior est aussi en froid avec son entraineur, qui estime qu’il ne fait pas assez d’effort pour défendre et l’a déjà sorti à plusieurs fois d’un match, ce dont il n’avait plus l’habitude. En plus de cela, le Brésilien demande un salaire équivalent à celui de Kylian Mbappé pour prolonger, menaçant de rejoindre l’Arabie Saoudite, la Premier League ou même le PSG si on lui donne pas satisfaction. 

Le Real est ouvert aux discussions

Mais dans la liste, il ne faut pas oublier Rodrygo Goes. L’attaquant, qui était autrefois un joker ayant su gagner sa place, a lui aussi fait les frais du changement d’entraineur. Son temps de jeu a beaucoup diminué, tout comme son rendement. C’est le moment choisi par le PSG pour se placer afin de récupérer l’ancien joueur de Santos. 
Si le faire signer cet hiver n’est pas envisageable, Nasser Al-Khelaïfi aimerait le faire venir l’été prochain, et serait prêt à mettre 50 millions d’euros sur la table pour cela, et 20 ME de bonus éventuels, affirme Don Balon. Un peu insuffisant aux yeux du Real Madrid, qui selon le média espagnol, rêve de récupérer 80 millions d’euros. 
Une somme difficile à réclamer pour un joueur qui n’a tout simplement pas encore marqué cette saison. Sa valeur est en chute libre, et le Real Madrid estime qu’il doit changer ses batteries en attaque pour accompagner Kylian Mbappé du mieux possible. C’est pour cela qu’il serait prêt à négocier avec le PSG, malgré les relations très fraiches entre les deux clubs. 
Bonne nouvelle dans ce dossier, le fait que Luis Enrique considère que Rodrygo, contrairement à Vinicius Junior par exemple, est un joueur capable de s’intégrer dans le collectif parisien. 

Derniers commentaires

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

Et petite question c'est quand qu'ils arretent avec leur Laser vert au vélodrome ? C'est une consigne de la direction pour déstabiliser les adversaires kit a payer une amande ?

L'OL s'étouffe devant cette demande au mercato

Ah bon Merah nul à chier ... De Carvalho pkoi pas lors son match vs le Bétis ce n'était pas ça, mais Merah.. C'est quand mm incroyable, au lieu d'encourager nos jeunes, ça préfère les casser, démonter... Drôle de supporteurs...

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

A nous les petites Anglaises........

OL : Morton l’annonce, il ne veut pas quitter Lyon

C'est foot01... Faut pas chercher.

L'OL s'étouffe devant cette demande au mercato

Merah et De Carvalho sont nul à chier

