L'OL officialise Endrick, il s'enflamme

OL23 déc. , 19:20
parHadrien Rivayrand
L’OL a réalisé un très joli coup en bouclant l’arrivée d’Endrick, prêté par le Real Madrid. Le Brésilien affiche une grande faim de buts et compte marquer les esprits avec les Gones.
L’OL a activé son réseau pour convaincre Endrick de rejoindre le club lyonnais. Le Brésilien, qui n’a pas encore la confiance de Xabi Alonso au Real, a souhaité se faire prêter à quelques mois de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L’ancien de Palmeiras est plus motivé que jamais et veut saisir sa chance au plus haut niveau. À Lyon, il devrait bénéficier du temps de jeu qu’il souhaite, et la présence de Paulo Fonseca, qui parle sa langue, a également joué en faveur des Gones. Pour Edgar Groleau, les pensionnaires du Groupama Stadium vont réaliser un superbe coup en accueillant pour quelques mois le natif de Taguatinga.

Sur le plateau de RMC, le correspondant a en effet déclaré au sujet du joueur brésilien : « Endrick est un joueur qui peut énormément apporter. Il a été bon sur les quelques minutes qu’il a jouées. Les supporters lyonnais peuvent s’attendre à un joueur qui donne tout sur le terrain, il a faim de buts. Il a une superbe attitude et un véritable sens du but. Endrick reste un jeune joueur, mais il est très motivé à l'idée de profiter du temps de jeu qu’il aura. Il n’est pas très grand, mais il est vif et redoutable dans la surface.
Il aura à cœur de prouver qu’il a le niveau pour jouer au Real et en sélection brésilienne. Le Real a mis 60 millions d’euros sur lui. C’est une excellente pioche pour Lyon et je ne pense pas qu’il sera confronté à une grosse concurrence. De plus, Fonseca parle sa langue. »

Endrick pourrait faire ses grands débuts avec le maillot de l’OL le 3 janvier prochain, lors du déplacement en Ligue 1 sur la pelouse de l’AS Monaco. Un choc dans lequel le jeune Brésilien pourrait déjà montrer tout son talent au championnat français.
