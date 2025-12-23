TV : « Je n’ai rien contre Bordeaux, mais… », Ligue 1+ se fait incendier

L'annonce par Ligue 1+ de la diffusion des matchs à domicile de Bordeaux en National 2 semblait faire l'unanimité. Un club breton est furieux.

Club historique tombé en quatrième division française, Bordeaux va avoir droit à une exposition inédite à ce niveau. Tous les matchs à domicile du club aquitain vont en effet être diffusés par Ligue 1+, en accord avec une chaine locale, et afin de varier l’offre de la chaine de la LFP. Un petit coup de pouce qui ne coute pas grand chose, mais permet d’offrir du contenu aux fans des Girondins, un peu malmenés ces derniers temps.

Le coup de gueule de Guingamp

Une décision qui a plutôt fait plaisir étant donné que les matchs de National 2 sont parfois difficiles à suivre. Mais à Guingamp, on ne comprend pas comment l’éponge est passée aussi facilement pour le club de Gérard Lopez. L’endettement de Bordeaux est toujours aussi colossal, et l’En Avant fait partie des clubs à qui la formation au scapulaire doit de l’argent depuis de nombreuses années.

Ainsi, son président Fred Le Grand a affiché dans Ouest-France sa colère de voir la LFP dérouler le tapis rouge aux Girondins comme si de rien n’était. « Comment la LFP peut retransmettre ce club ? Je n’ai rien contre Bordeaux ni contre ses supporters, mais c’est quelqu’un (Gérard Lopez) de malhonnête qui n’a rien à faire dans le football français. C’est intolérable. La morale n’est pas respectée. Bordeaux mérite un club, mais pas comme ça », a dénoncé le dirigeant du club breton.

Pas sûr que cela aurait changé grand chose à la santé financière de Guingamp si Bordeaux n’avait pas été diffusé pour ses matchs à domicile sur Ligue 1+, mais le message est passé. Et le président Le Grand en fait surtout une question de principe, estimant que Gérard Lopez, avec ses dettes auprès de sociétés et de clubs aux quatre coins de la France, s’en tirait pour le moment très bien.