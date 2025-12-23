ICONSPORT_276055_0055

TV : « Je n’ai rien contre Bordeaux, mais… », Ligue 1+ se fait incendier

TV23 déc. , 19:58
parGuillaume Conte
L'annonce par Ligue 1+ de la diffusion des matchs à domicile de Bordeaux en National 2 semblait faire l'unanimité. Un club breton est furieux.
Club historique tombé en quatrième division française, Bordeaux va avoir droit à une exposition inédite à ce niveau. Tous les matchs à domicile du club aquitain vont en effet être diffusés par Ligue 1+, en accord avec une chaine locale, et afin de varier l’offre de la chaine de la LFP. Un petit coup de pouce qui ne coute pas grand chose, mais permet d’offrir du contenu aux fans des Girondins, un peu malmenés ces derniers temps.

Le coup de gueule de Guingamp

Une décision qui a plutôt fait plaisir étant donné que les matchs de National 2 sont parfois difficiles à suivre. Mais à Guingamp, on ne comprend pas comment l’éponge est passée aussi facilement pour le club de Gérard Lopez. L’endettement de Bordeaux est toujours aussi colossal, et l’En Avant fait partie des clubs à qui la formation au scapulaire doit de l’argent depuis de nombreuses années.
Ainsi, son président Fred Le Grand a affiché dans Ouest-France sa colère de voir la LFP dérouler le tapis rouge aux Girondins comme si de rien n’était. « Comment la LFP peut retransmettre ce club ? Je n’ai rien contre Bordeaux ni contre ses supporters, mais c’est quelqu’un (Gérard Lopez) de malhonnête qui n’a rien à faire dans le football français. C’est intolérable. La morale n’est pas respectée. Bordeaux mérite un club, mais pas comme ça », a dénoncé le dirigeant du club breton. 
Pas sûr que cela aurait changé grand chose à la santé financière de Guingamp si Bordeaux n’avait pas été diffusé pour ses matchs à domicile sur Ligue 1+, mais le message est passé. Et le président Le Grand en fait surtout une question de principe, estimant que Gérard Lopez, avec ses dettes auprès de sociétés et de clubs aux quatre coins de la France, s’en tirait pour le moment très bien.
Derniers commentaires

Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy

si tu le dis,en tout cas a chaque deplacement de nos ultras a l'etranger sont surpris du bruit qu'ils font,on a quand meme reussi a eteindre le stade de liverpool,borrussia etc en ldc :)

PSG : Pierre Ménès brise le moral de Safonov

Donnarumma, après 3 ans et demi de haut et de bas, est devenu excellent après s'être fait labourer le visage par Singo à Monaco. Maintenant que lui aussi a été "baptisé" à Monaco, on pourrait espérer voir Chevalier au top, à son vrai niveau.

C’était sûr, l’OM débarque pour Himad Abdelli

Selon la MinuteOM, il donne logiquement sa préférence à Marseille.

Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy

@ dijaya : Tu disais à reds13 de se taire et de s'occuper de son club (c'était pas si loin, c'était avant-hier). Pourquoi tu ne suis pas tes propres conseils et tu te tais et tu t'occupes de ton club au lieu de venir sur tous les articles du PSG pour déverser ta haine et ta mauvaise foi ?

PSG : Le chouchou de Luis Enrique absent deux mois !

Ça s'accumule mais je préfère sur lui que Dembele, Doué, Kvara ou Barcola. Là on a perdu Lee et Ndjantou c'est moins grave

