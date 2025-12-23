C’était sûr, l’OM débarque pour Himad Abdelli

Le duel pour Himad Abdelli est lancé puisque l'OM s'est aussi lancé sur l'international algérien qui a de grandes chances de quitter Angers au mois de janvier. L'OL ne sera pas seul sur le coup.

Le forcing de l’Olympique Lyonnais pour essayer de s’offrir discrètement les services d’Himad Abdelli a forcément fait du bruit. Si le milieu de terrain est actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie, il sait que son avenir va beaucoup faire parler. Comme l’a annoncé L’Equipe, l’OL a voulu frapper vite et fort en convaincant le joueur de rejoindre la cité des Gones dès le mois de janvier, quitte à payer une petite indemnité de transfert au SCO d’Angers.

Abdelli met un coup de pression à ses prétendants

Mais avec sa situation contractuelle très favorable, Himad Abdelli aiguise l’appétit de plusieurs clubs. Libre en fin de saison, le meneur de jeu d’Angers a le choix entre terminer les choses comme il faut avec la formation d’Anjou et partir ensuite pour zéro euro, ou signer cet hiver pour un club plus ambitieux. Une prolongation de contrat à Angers étant pour le moment hors de question.

Dans ces conditions, l’OM a forcément décidé de se réveiller selon Foot Mercato. Le média spécialisé ne compte pas laisser l’OL seul sur un coup aussi fumant, surtout que Roberto De Zerbi n’a pas manqué de rappeler qu’il avait besoin d’un numéro 10 pour l’équilibre de son équipe. Marseille est donc arrivé en force dans ce dossier, avec une capacité financière supérieure à Lyon pour convaincre le SCO de laisser partir son joueur.

Une belle surenchère en vue pour Angers, mais c’est désormais au joueur de se mouiller. Ce dernier souhaite être fixé dès le mois de janvier pour éviter de passer tout le mercato à être perturbé par des rumeurs. S’il s’était mis d’accord avec l’OL, rien ne l’empêche d’en faire de même à Marseille, où le challenge sportif est encore plus intéressant avec la Ligue des Champions en ligne de mire.

La bataille s’annonce intense entre les deux Olympiques, même s’il n’est pas dit que d’autres clubs ne se greffent pas au dossier dans les prochains jours.