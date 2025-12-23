Zinedine Zidane harcelé, il répond enfin

Attendu comme futur sélectionneur de l'équipe de France après cet été, Zinedine Zidane a été supplié par Florentino Pérez de sauver la saison du Real Madrid.

Trois victoires de rang, contre Alaves, Talavera en Coupe et Séville, et Xabi Alonso passera bien les fêtes au chaud. L’entraineur espagnol n’a pas réussi à créer une osmose au sein de son effectif après six mois à la tête du club. La performance décevante à la Coupe du monde des clubs avait déjà agacé, mais l’incapacité à garder la tête de la Liga et à présenter un jeu convaincant, a mis à bout la direction.

Hors de question pour Zidane

L’ancien joueur de la Maison Blanche possède encore un peu de crédit, tout simplement parce que son successeur n’a pas voulu mettre un terme à son aventure. Le journaliste Manolo Lama de la Cadena Cope, dévoile que Florentino Pérez a bien cherché à le remplacer au coeur de la crise des résultats de cet automne. Le président emblématique des Merengue a appelé Zinedine Zidane, pour lui proposer un troisième passage dans la capitale espagnole.

La réponse de Zizou a été claire, il n’est pas question d’évoquer un retour au Real malgré l’amour qu’il a pour le club. Sa volonté est de prendre les commandes de l’équipe de France, et il attend patiemment que Didier Deschamps termine sa carrière avec la prochaine Coupe du monde pour faire le grand saut.

Zidane s’est vu demander s’il était capable de s’asseoir sur le banc de Bernabeu pour les six prochains mois histoire de terminer la saison, mais le technicien français ne se voyait pas savonner la planche de Xabi Alonso, et s’empêtrer dans une situation qu’il ne maitriserait pas avec une arrivée totalement impromptue. Florentino Pérez sait au moins à quoi s’en tenir avec son Français, qu’il tient suffisamment en haute estime pour ne pas le solliciter à nouveau dans les prochains mois. Le message est passé.