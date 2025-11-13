Un monstre arrive en défense, le PSG est confiant

En difficulté au Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi suscite pas mal de doutes chez les observateurs. Rien à voir avec la sérénité des dirigeants parisiens qui s’attendaient à voir leur défenseur central passer par une période d’adaptation.

Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi en sont les preuves, eux qui connaissent des débuts difficiles dans la capitale. Pendant que le gardien français peine à se montrer décisif, l'Ukrainien continue de montrer des signes de fébrilité.

Dans la même veine que Konaté - Jean-Luc Arribart

Son match catastrophique contre le Bayer Leverkusen (victoire 2-7) a marqué les esprits. A tel point que l’on se demande si le défenseur central vaut vraiment les 63 millions d’euros misés sur son transfert. Au sein du club de la capitale, la question ne se pose pas. Le quotidien Le Parisien relaye la sérénité du Paris Saint-Germain qui s’attendait à le voir passer par une période d’adaptation à son nouvel environnement.

Ses difficultés n’inquiètent pas ses supérieurs, pas plus que le consultant Jean-Luc Arribart qui l’a vu dominer les attaquants de Premier League. « Il est des joueurs qui mettent plus de temps à révéler leur potentiel et leurs qualités dans un nouveau club, a défendu le spécialiste de Canal+ en référence à la légende parisienne Rai. Je persiste à dire que Zabarnyi est un défenseur dans l’âme, solide, très dur dans les duels, qui ne panique pas et fiable dans le jeu. Je suis déçu de le voir en-deçà par rapport à ce qu’il vaut réellement. Je maintiens qu’il est dans la même veine que de très bons défenseurs comme Ibrahima Konaté. »

« Mais outre le temps d’adaptation à son nouvel environnement, son rôle de "doublure" de Marquinhos, indéboulonnable capitaine, et le contexte politique en Ukraine pour lequel on le sait très concerné, expliquent peut-être qu’il ne réponde pas encore à toutes les attentes. Il ne faut pas oublier que s’il n’avait pas été footballeur, Zabarnyi serait sans doute sur le front en ce moment. Je reste convaincu qu’il peut reproduire ce que je l’ai vu faire à Bournemouth. C’est un bon défenseur encore plus dans une équipe dominante comme l’est le PSG », a poursuivi Jean-Luc Arribart avant la confrontation entre l'équipe de France et l'Ukraine d'Illia Zabarnyi ce jeudi.