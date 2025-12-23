Rennes tente le gros coup Echeverri

En quête d'un joueur offensif capable d'aider Rennes à viser haut cette saison, le club breton a ciblé Claudio Echeverri, la pépite argentine de Manchester City.

La bonne passe du Stade Rennais permet enfin au club breton d’envisager de finir à une place européenne en cette saison 2025-2026. Le virage crucial de l’automne a été bien négocié, avec une barre rétablie grâce à des changements majeurs, mais sans licencier Habib Beye, qui est passé à quelques heures à peine de prendre la porte. Pour cet hiver, les « Rouge et Noir » envisagent de faire quelques retouches, de rester à l’affût des jolis coups, mais aussi de se séparer de certains joueurs à salaire important qui sont descendus dans la hiérarchie.

Revenu à City, il va repartir cet hiver

Les noms de Seko Fofana, Quentin Merlin ou Ludovic Blas sont cités, mais encore faut-il trouver un point de chute à ces joueurs confirmés de Ligue 1. Au niveau du recrutement, Ouest-France révèle ce mardi soir que le Stade Rennais a ciblé un joueur : Claudio Echeverri. Un nom assez connu en France car le meneur de jeu argentin a parfois été annoncé à l’OL, en raison de l’accord avec Manchester City pour récupérer un jeune joueur des Sky Blues.

L’international U20 argentin est une grande promesse des champions du monde en titre. Manchester City avait d’ailleurs mis 20 ME sur la table pour le faire venir en 2024. Mais l’ancien de River Plate n’a pas encore réussi à prendre le rythme de la Premier League, et s'est contenté principalement de matchs avec la réserve du club anglais dans un premier temps. Envoyé en Allemagne du côté de Leverkusen, il est revenu plus tôt que prévu, en raison de sa faible utilisation.

Manchester City a déjà prévu de lui trouver un nouveau point de chute pour lancer sa carrière en Europe. Gérone, Villarreal et Rennes sont donc sur le coup. La formation bretonne a besoin de renouveler son animation offensive. Car même s’il y a du mieux en attaque, Habib Beye n’est pas satisfait par le jeu pratiqué par son équipe, et un peu de sang neuf ne sera pas de refus pour l’entraineur franco-sénégalais.