ICONSPORT_276350_0103
Tyler Morton - Olympique Lyonnais

L'OM recale la Juve, qui fonce à l’OL

OL23 déc. , 18:00
parHadrien Rivayrand
0
L’OL s’apprête à vivre un hiver mouvementé sur le marché des transferts. Si des arrivées sont encore attendues par Paulo Fonseca, des départs sont également à prévoir dans le Rhône.
L'OL a réalisé un coup de maître en parvenant à faire signer Endrick en provenance du Real Madrid jusqu’à la fin de la saison. Le Brésilien ne sera pas le seul à rejoindre l’effectif rhodanien. Paulo Fonseca sait que son groupe a encore besoin de renforts pour atteindre les objectifs fixés dans toutes les compétitions. Cependant, l’OL connaît aussi des difficultés financières, ce qui pourrait l’amener à accepter des offres importantes pour certains joueurs. La Juventus serait ainsi sur les rangs pour venir perturber l’équilibre de l’effectif lyonnais.

L'OL aussi attaqué pour Morton

Selon les informations de La Stampa, la Juventus, recalée par l’OM dans le dossier Pierre-Emile Højbjerg, envisagerait désormais de tenter de recruter Tyler Morton. Le milieu de terrain anglais de l’Olympique Lyonnais se distingue depuis le début de la saison. L’ancien joueur de Liverpool vient à peine d’arriver dans le Rhône et reste sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2030. Si la Juventus souhaite conclure ce transfert, elle devra donc mettre le prix, alors que Morton est estimé à près de 20 millions d’euros par la direction de l'Olympique Lyonnais. 

Lire aussi

L’OL dégaine encore, Noah Nartey contacté !L’OL dégaine encore, Noah Nartey contacté !
Outre Tyler Morton, la Juventus surveille également les profils de Rodrigo Mendoza, Franck Kessié, Marcelo Brozovic, Adrián Bernabé et Alex Toth. Les Bianconeri souhaitent accélérer rapidement et portent actuellement leur attention sur la Ligue 1. Si l’OM semble relativement tranquille pour Højbjerg, il appartient désormais à l’OL de faire connaître sa position dans le dossier Morton. La perte d’un tel joueur en pleine saison serait forcément préjudiciable pour Paulo Fonseca, qui souhaite conserver l’Anglais de 23 ans. L’entraîneur portugais commence à trouver l’équilibre tactique de son équipe, et Morton a été recruté pour s’inscrire durablement dans son projet de jeu.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280679_0015
CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal écrase facilement le Botswana

Endrick Real
OL

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

ICONSPORT_266745_0201
OM

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Fil Info

23 déc. , 17:56
CAN 2025 : Le Sénégal écrase facilement le Botswana
23 déc. , 17:36
Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !
23 déc. , 17:30
L'OM menace de vendre Bakola sur le champ
23 déc. , 17:00
Barça : Lamine Yamal présente « sa fidèle femme »
23 déc. , 16:30
RMC l'annonce, le mercato de l'OL sera bouillant
23 déc. , 16:00
OM : 17 ME pour Pavard, l'Inter met la pression
23 déc. , 15:30
Les six recrues visées par le PSG cet hiver
23 déc. , 15:28
CAN 2025 : La RD Congo réussit ses débuts

Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Dommage j'aurais aimé que tu paries plus, c'est pas avec ça que tu vas me rendre riche 🤣

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Bien pour 6mois ^^

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Il ne pourra pas faire pire que Satriano, l'OL avait grand besoin d'un 9 !

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

À lui de jouer maintenant. Il y a une grosse attente autour de lui

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Il fait ce qu’il veut. Si il veut aller à la fin de son contrat et partir libre c est son choix

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading