L'OM recale la Juve, qui fonce à l’OL

L’OL s’apprête à vivre un hiver mouvementé sur le marché des transferts. Si des arrivées sont encore attendues par Paulo Fonseca, des départs sont également à prévoir dans le Rhône.

L' OL a réalisé un coup de maître en parvenant à faire signer Endrick en provenance du Real Madrid jusqu’à la fin de la saison. Le Brésilien ne sera pas le seul à rejoindre l’effectif rhodanien. Paulo Fonseca sait que son groupe a encore besoin de renforts pour atteindre les objectifs fixés dans toutes les compétitions. Cependant, l’OL connaît aussi des difficultés financières, ce qui pourrait l’amener à accepter des offres importantes pour certains joueurs. La Juventus serait ainsi sur les rangs pour venir perturber l’équilibre de l’effectif lyonnais.

L'OL aussi attaqué pour Morton

Selon les informations de La Stampa, la Juventus, recalée par l’OM dans le dossier Pierre-Emile Højbjerg, envisagerait désormais de tenter de recruter Tyler Morton. Le milieu de terrain anglais de l’Olympique Lyonnais se distingue depuis le début de la saison. L’ancien joueur de Liverpool vient à peine d’arriver dans le Rhône et reste sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2030. Si la Juventus souhaite conclure ce transfert, elle devra donc mettre le prix, alors que Morton est estimé à près de 20 millions d’euros par la direction de l'Olympique Lyonnais.

Outre Tyler Morton, la Juventus surveille également les profils de Rodrigo Mendoza, Franck Kessié, Marcelo Brozovic, Adrián Bernabé et Alex Toth. Les Bianconeri souhaitent accélérer rapidement et portent actuellement leur attention sur la Ligue 1. Si l’OM semble relativement tranquille pour Højbjerg, il appartient désormais à l’OL de faire connaître sa position dans le dossier Morton. La perte d’un tel joueur en pleine saison serait forcément préjudiciable pour Paulo Fonseca, qui souhaite conserver l’Anglais de 23 ans. L’entraîneur portugais commence à trouver l’équilibre tactique de son équipe, et Morton a été recruté pour s’inscrire durablement dans son projet de jeu.