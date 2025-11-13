PSG : Luis Enrique annonce son départ à Nasser Al-Khelaïfi

Avec son contrat long terme et sa cote de popularité au maximum, Luis Enrique est le roi au Paris SG. Il a toutefois annoncé la date de son futur départ à son président.

Présenté comme le meilleur entraineur au monde par Nasser Al-Khelaïfi en personne, Luis Enrique a récemment prolongé son contrat qui l’emmène jusqu’en juin 2027. S’il est toujours en poste à ce moment-là, l’entraineur espagnol quittera le PSG à l’issue de son engagement avec le club de la capitale française. Le quotidien catalan El Nacional annonce ainsi que l’ancien sélectionneur de la Roja a fait savoir à son président qu’il ne souhait pas de nouveau contrat à l’avenir, peu importe comment se passerait la suite au sein du PSG. L’idée est de poursuivre le cycle actuel pendant encore un an et demi, et ensuite de passer la main.

Vinicius et Luis Enrique, c'est impossible

Le journal espagnol affirme que Nasser Al-Khelaïfi est au courant de cette volonté. Et c’est bien pour cela que le dirigeant qatari envisage de recruter Vinicius Junior en provenance du Real Madrid quand ce dernier sera libre, en juin 2027 également. Faire cohabiter le Brésilien avec l’entraineur espagnol est considéré comme impossible, étant donné que Luis Enrique privilégie le jeu collectif et les efforts pour le groupe, tandis que Vinicius Junior aime surtout briller, faire le buzz et faire parler son talent avant tout. Le Brésilien voudra être l’élément phare du PSG, et être chouchouté sur le terrain comme avec son contrat, ce qui ne serait pas entendante pour « Lucho ».

Il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici le mois de juin 2027, mais la cote d’amour de Luis Enrique au Paris SG est telle qu’un licenciement anticipé semble pour le moment difficile à envisager. Le projet dans lequel Paris s’est lancé va bien au-delà de quelques mauvais résultats qui pourraient sanctionner la politique très prudente du club francilien l'été dernier. Mais le projet parisien s’articule énormément autour de Luis Enrique, et Nasser Al-Khelaïfi est aussi bien obligé de préparer l’avenir. Et Vinicius Junior semble en faire clairement partie.