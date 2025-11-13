ICONSPORT_276732_0052

PSG : Luis Enrique annonce son départ à Nasser Al-Khelaïfi

PSG13 nov. , 12:00
parGuillaume Conte
Avec son contrat long terme et sa cote de popularité au maximum, Luis Enrique est le roi au Paris SG. Il a toutefois annoncé la date de son futur départ à son président. 
Présenté comme le meilleur entraineur au monde par Nasser Al-Khelaïfi en personne, Luis Enrique a récemment prolongé son contrat qui l’emmène jusqu’en juin 2027. S’il est toujours en poste à ce moment-là, l’entraineur espagnol quittera le PSG à l’issue de son engagement avec le club de la capitale française. Le quotidien catalan El Nacional annonce ainsi que l’ancien sélectionneur de la Roja a fait savoir à son président qu’il ne souhait pas de nouveau contrat à l’avenir, peu importe comment se passerait la suite au sein du PSG. L’idée est de poursuivre le cycle actuel pendant encore un an et demi, et ensuite de passer la main. 

Vinicius et Luis Enrique, c'est impossible

Le journal espagnol affirme que Nasser Al-Khelaïfi est au courant de cette volonté. Et c’est bien pour cela que le dirigeant qatari envisage de recruter Vinicius Junior en provenance du Real Madrid quand ce dernier sera libre, en juin 2027 également. Faire cohabiter le Brésilien avec l’entraineur espagnol est considéré comme impossible, étant donné que Luis Enrique privilégie le jeu collectif et les efforts pour le groupe, tandis que Vinicius Junior aime surtout briller, faire le buzz et faire parler son talent avant tout. Le Brésilien voudra être l’élément phare du PSG, et être chouchouté sur le terrain comme avec son contrat, ce qui ne serait pas entendante pour « Lucho ». 
Il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici le mois de juin 2027, mais la cote d’amour de Luis Enrique au Paris SG est telle qu’un licenciement anticipé semble pour le moment difficile à envisager. Le projet dans lequel Paris s’est lancé va bien au-delà de quelques mauvais résultats qui pourraient sanctionner la politique très prudente du club francilien l'été dernier. Mais le projet parisien s’articule énormément autour de Luis Enrique, et Nasser Al-Khelaïfi est aussi bien obligé de préparer l’avenir. Et Vinicius Junior semble en faire clairement partie. 

Le PSG est KO, le Barça crie victoireLe PSG est KO, le Barça crie victoire
0
Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

Meme si la CDM des clubs a effectivement chargé le calendrier, ça n a rien a voir le manque de repos des joueurs du PSG et ce n etait pas previsible... Tout simplement parce que tu ne peux pas prevoir ton parcours en LDC, une victoire finale et le fait de jouer un match de Supercoupe ce qui a ecourter la reprise des joueurs. L OM enchaine en ce moment les blessés sans pour autant avoir le calendrier dementiel PSG, tu en conclu quoi, que Longoria aurait du recruter encore plus de joueurs ?

Milan : Rabiot est devenu indispensable

Oui,entièrement d’accord

Mourinho sur le banc de l'OM, il est aux anges

"RDZ sait à l’avance ce qu’il va se passer le lendemain": il avait vu venir la bagarre Rabiot-Rowe et les 3 défaites de LDC ? 🤪 Blague à part, RDZ est un meneur d'homme c'est indéniable. D'ailleurs tous les grands entraîneurs le sont car sinon tu n'y arrives pas. Après c'est vrai que je trouve son jeu brouillon, mais il est dur a dire de l'extérieur si c'est dû à un manque de capacité de sa part, dû aux joueurs qui n'ont pas le niveau pour faire ce que demande le coach ou qu'il faut du temps pour que ça se mette en place avec un tel renouvellement d'effectif cet été.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

le psg a critiquer l'EDF pour dembele mais le PSG a fait exactement pareil avec dembele en le faisant jouer en LDC la france est prioritaire en date FIFA si il est la c'est qu'il peut jouer

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

C'est fou que dans cette occasion vous ne vous dites pas que vous avez le meilleur joueur à disposition de l'EDF en ailier gauche! Il peut bien avoir mille autre alternatives, le fait est que Deschamps considère que Barcola, même diminué, est le meilleur à aligner ce soir. La sélection, tant qu'elle existera, doit profiter de ses meilleurs éléments. Qu'elle ait 10-15 ou 500 alternatives possible ne change rien à ce principe. Le sélectionneur a le devoir de prendre les meilleurs joueurs pour constituer son équipe. Il n'a pas à se priver d'un joueur afin qu'un club le fasse plus jouer de son côté. Qu'on arrête les sélections sinon.

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

