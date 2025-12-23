ICONSPORT_278257_0604
Quentin Ndjantou (PSG)

PSG : Le chouchou de Luis Enrique absent deux mois !

Touché à la cuisse et remplacé à la mi-temps du match de Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot, Quentin Ndjantou souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, laquelle va l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.
Titularisé pour le déplacement à la Beaujoire pour y affronter le Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France, Quentin Ndjantou espérait se montrer décisif et glaner le plus de minutes possibles. Mais il a finalement dû être remplacé à la mi-temps à cause d'un pépin physique ressenti après une demi-heure de jeu. Le Paris Saint-Germain n'avait pas été très éloquent le concernant à la publication de son communiqué médical d'après-match. Le club avait indiqué que le jeune attaquant souffrait d'une gêne musculaire aux ischio-jambiers et que des examens complémentaires allaient être réalisés dans les prochains jours. Finalement, ces derniers ont révélé une lésion importante.
Q. Ndjantou Mbitcha

Q. Ndjantou Mbitcha

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Youth League

Matchs1
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs10
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Quentin Ndjantou pourrait manquer 11 matchs

C'est en tout cas ce qu'indique Le Parisien ce mardi. Le média francilien explique que les examens réalisés sur Quentin Ndjantou ont révélé qu'il souffrait d'une lésion de grade 3, ce qui lui impose de fait une absence estimée de 6 à 8 semaines. Si sa convalescence dure la totalité des deux prochains mois, il ne fera son retour que pour le déplacement au Havre, le 1er mars prochain. Un forfait qui peut potentiellement lui faire manquer 11 matchs, dont le Trophée des champions au Koweït face à l'OM et les deux dernières journées de Ligue des champions, ô combien importantes. Dans le meilleur des cas, son retour peut être espéré pour le déplacement à Rennes, le 15 février 2026.
Pour rappel, Quentin Ndjantou a été lancé dans le grand bain du football professionnel par Luis Enrique cette saison lors de la réception de l'AJ Auxerre le 27 septembre dernier. Depuis, il fait des apparitions récurrentes dans le groupe parisien et prend de plus en plus d'ampleur. L'entraineur espagnol du PSG l'apprécie énormément, et il est l'une des raisons pour laquelle Paris ne veut pas se précipiter au mercato hivernal. Passeur décisif face à Tottenham puis face à Rennes, il a inscrit son premier but en professionnel lors de la victoire à Metz le 13 décembre dernier.
Derniers commentaires

Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy

si tu le dis,en tout cas a chaque deplacement de nos ultras a l'etranger sont surpris du bruit qu'ils font,on a quand meme reussi a eteindre le stade de liverpool,borrussia etc en ldc :)

PSG : Pierre Ménès brise le moral de Safonov

Donnarumma, après 3 ans et demi de haut et de bas, est devenu excellent après s'être fait labourer le visage par Singo à Monaco. Maintenant que lui aussi a été "baptisé" à Monaco, on pourrait espérer voir Chevalier au top, à son vrai niveau.

C’était sûr, l’OM débarque pour Himad Abdelli

Selon la MinuteOM, il donne logiquement sa préférence à Marseille.

Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy

@ dijaya : Tu disais à reds13 de se taire et de s'occuper de son club (c'était pas si loin, c'était avant-hier). Pourquoi tu ne suis pas tes propres conseils et tu te tais et tu t'occupes de ton club au lieu de venir sur tous les articles du PSG pour déverser ta haine et ta mauvaise foi ?

PSG : Le chouchou de Luis Enrique absent deux mois !

Ça s'accumule mais je préfère sur lui que Dembele, Doué, Kvara ou Barcola. Là on a perdu Lee et Ndjantou c'est moins grave

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

