PSG : Le chouchou de Luis Enrique absent deux mois !

Touché à la cuisse et remplacé à la mi-temps du match de Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot, Quentin Ndjantou souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, laquelle va l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

Titularisé pour le déplacement à la Beaujoire pour y affronter le Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France, Quentin Ndjantou espérait se montrer décisif et glaner le plus de minutes possibles. Mais il a finalement dû être remplacé à la mi-temps à cause d'un pépin physique ressenti après une demi-heure de jeu. Le Paris Saint-Germain n'avait pas été très éloquent le concernant à la publication de son communiqué médical d'après-match. Le club avait indiqué que le jeune attaquant souffrait d'une gêne musculaire aux ischio-jambiers et que des examens complémentaires allaient être réalisés dans les prochains jours. Finalement, ces derniers ont révélé une lésion importante.

Q. Ndjantou Mbitcha France • Âge 18 • Attaquant Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Youth League Matchs 1 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 10 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Quentin Ndjantou pourrait manquer 11 matchs

C'est en tout cas ce qu'indique Le Parisien ce mardi. Le média francilien explique que les examens réalisés sur Quentin Ndjantou ont révélé qu'il souffrait d'une lésion de grade 3, ce qui lui impose de fait une absence estimée de 6 à 8 semaines. Si sa convalescence dure la totalité des deux prochains mois, il ne fera son retour que pour le déplacement au Havre, le 1er mars prochain. Un forfait qui peut potentiellement lui faire manquer 11 matchs, dont le Trophée des champions au Koweït face à l'OM et les deux dernières journées de Ligue des champions, ô combien importantes. Dans le meilleur des cas, son retour peut être espéré pour le déplacement à Rennes, le 15 février 2026.

Pour rappel, Quentin Ndjantou a été lancé dans le grand bain du football professionnel par Luis Enrique cette saison lors de la réception de l'AJ Auxerre le 27 septembre dernier. Depuis, il fait des apparitions récurrentes dans le groupe parisien et prend de plus en plus d'ampleur. L'entraineur espagnol du PSG l'apprécie énormément, et il est l'une des raisons pour laquelle Paris ne veut pas se précipiter au mercato hivernal. Passeur décisif face à Tottenham puis face à Rennes, il a inscrit son premier but en professionnel lors de la victoire à Metz le 13 décembre dernier.