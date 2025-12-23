le psg offre lucas beraldo au barca iconsport 268468 0327 398566

Romain Beddouk vire Beraldo du PSG

PSG23 déc. , 18:40
parQuentin Mallet
1
Malgré un long temps d'adaptation depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo n'a toujours pas le niveau requis pour jouer plus régulièrement dans la formation de Luis Enrique. Pour le journaliste Romain Beddouk, la seule solution est un départ cet hiver.
Pour son entrée en lice en Coupe de France, le Paris Saint-Germain s'est déplacé à la Beaujoire à Nantes pour y affronter le Vendée Fontenay Foot. Face au pensionnaire de National 3, Luis Enrique en a profité pour faire un peu tourner son effectif afin de laisser certains organismes se reposer. Dans ce contexte, Lucas Beraldo a joué son rôle de défenseur central de rotation. Titularisé d'entrée, il a toutefois montré des lacunes qui, face à une équipe de cinquième division française, ne pardonnent pas. En tout cas, pas pour Romain Beddouk. Le journaliste a utilisé sa tribune dans ICI Paris Île-de-France pour montrer que la seule solution concernant le Brésilien était celle d'un départ inévitable en 2026.

Lucas Beraldo doit partir

« A part la CAN, l'actualité du PSG est plutôt calme. Ça nous laisse plus de temps pour mettre des mots sur ce qui doit être modifié, voire changer, pour que l'équipe première s'améliore toujours et atteigne ses objectifs. J'ai en tête particulièrement un joueur qui a encore montré samedi, même face à une équipe de cinquième division, qu'il n'avait pas le niveau nécessaire pour jouer au PSG. Ce joueur, c'est Lucas Beraldo. Il y a un écart avec ses coéquipiers mais aussi avec le niveau demandé dans les compétitions que joue le PSG, au point que même en Coupe de France face à une équipe de 5e division, ça se voit. Il a été techniquement brouillon alors que c'est censé être une de ses forces, il a toujours de grandes difficultés dans ses tâches défensives. Comment modifier ça ? Franchement, pour Beraldo, je ne pense pas que ça puisse être modifié. Je voulais lui laisser des opportunités de faire taire ses détracteurs, mais force est de constater que ceux qui ont vu des failles dès ses premiers matchs avaient raison. Pour moi, la solution c'est le départ. C'est un favori pour un changement dans l'effectif avec le mercato », a expliqué Romain Beddouk.
Le PSG pense sans aucun doute la même chose étant donné l'activité de sa cellule de recrutement dans la recherche d'un nouveau défenseur central.
1
Derniers commentaires

Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy

si tu le dis,en tout cas a chaque deplacement de nos ultras a l'etranger sont surpris du bruit qu'ils font,on a quand meme reussi a eteindre le stade de liverpool,borrussia etc en ldc :)

PSG : Pierre Ménès brise le moral de Safonov

Donnarumma, après 3 ans et demi de haut et de bas, est devenu excellent après s'être fait labouré le visage par Singo à Monaco. Maintenant que lui aussi a été "baptisé" à Monaco, on pourrait espérer voir Chevalier au top, à son vrai niveau.

C’était sûr, l’OM débarque pour Himad Abdelli

Selon la MinuteOM, il donne logiquement sa préférence à Marseille.

Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy

@ dijaya : Tu disais à reds13 de se taire et de s'occuper de son club (c'était pas si loin, c'était avant-hier). Pourquoi tu ne suis pas tes propres conseils et tu te tais et tu t'occupes de ton club au lieu de venir sur tous les articles du PSG pour déverser ta haine et ta mauvaise foi ?

PSG : Le chouchou de Luis Enrique absent deux mois !

Ça s'accumule mais je préfère sur lui que Dembele, Doué, Kvara ou Barcola. Là on a perdu Lee et Ndjantou c'est moins grave

