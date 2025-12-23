Romain Beddouk vire Beraldo du PSG

Malgré un long temps d'adaptation depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo n'a toujours pas le niveau requis pour jouer plus régulièrement dans la formation de Luis Enrique. Pour le journaliste Romain Beddouk, la seule solution est un départ cet hiver.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le Paris Saint-Germain s'est déplacé à la Beaujoire à Nantes pour y affronter le Vendée Fontenay Foot. Face au pensionnaire de National 3, Luis Enrique en a profité pour faire un peu tourner son effectif afin de laisser certains organismes se reposer. Dans ce contexte, Lucas Beraldo a joué son rôle de défenseur central de rotation. Titularisé d'entrée, il a toutefois montré des lacunes qui, face à une équipe de cinquième division française, ne pardonnent pas. En tout cas, pas pour Romain Beddouk. Le journaliste a utilisé sa tribune dans ICI Paris Île-de-France pour montrer que la seule solution concernant le Brésilien était celle d'un départ inévitable en 2026.

Lucas Beraldo doit partir

A part la CAN, l'actualité du PSG est plutôt calme. Ça nous laisse plus de temps pour mettre des mots sur ce qui doit être modifié, voire changer, pour que l'équipe première s'améliore toujours et atteigne ses objectifs. J'ai en tête particulièrement un joueur qui a encore montré samedi, même face à une équipe de cinquième division, qu'il n'avait pas le niveau nécessaire pour jouer au PSG. Ce joueur, c'est Lucas Beraldo. Il y a un écart avec ses coéquipiers mais aussi avec le niveau demandé dans les compétitions que joue le PSG, au point que même en Coupe de France face à une équipe de 5e division, ça se voit. Il a été techniquement brouillon alors que c'est censé être une de ses forces, il a toujours de grandes difficultés dans ses tâches défensives. Comment modifier ça ? Franchement, pour Beraldo, je ne pense pas que ça puisse être modifié. Je voulais lui laisser des opportunités de faire taire ses détracteurs, mais force est de constater que ceux qui ont vu des failles dès ses premiers matchs avaient raison. Pour moi, la solution c'est le départ. C'est un favori pour un changement dans l'effectif avec le mercato », a expliqué Romain Beddouk. », a expliqué Romain Beddouk.

Le PSG pense sans aucun doute la même chose étant donné l'activité de sa cellule de recrutement dans la recherche d'un nouveau défenseur central.