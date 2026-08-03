200 ME de ventes, le PSG vers un immense record

Peu actif pour recruter, le PSG est en revanche l’un des plus gros vendeurs d’Europe cet été, avec déjà 160 millions d’euros récoltés. Un total qui pourrait grimper bien au-delà des 200 millions d’euros à la fin du mois d’août.

Même si l’arrivée de Lucas Digne est ficelée depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain n’a encore officialisé aucune arrivée cet été. Le double champion d’Europe travaille en coulisse pour faire venir des joueurs ciblés de longue date à l’instar d’Akliouche ou encore de Torres, mais c’est bien dans le sens des départs que le PSG se démarque pour l’instant sur ce marché des transferts. Et pour cause, le club de la capitale a déjà vendu pour 160 millions d’euros avec les départs de Gonçalo Ramos à l’AC Milan pour 74 millions d’euros, de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin pour 41 millions d’euros, de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid pour 40 millions d’euros et de Noham Kamara à l’Olympique Lyonnais pour 4 millions d’euros.

« 165 ME (ndlr : bonus compris) dans les caisses du Paris Saint-Germain grâce aux ventes de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Kang-in Lee ! Et ce n'est peut-être pas terminé... En cas de départ de Mbaye, le PSG pourrait même atteindre la barre symbolique des 200 ME de ventes cet été » souligne le compte spécialisé. Si l’on ajoute Un bilan qui devrait encore s’alourdir dans les prochaines semaines comme le souligne le compte spécialisé PSG Inside Actu.souligne le compte spécialisé. Si l’on ajoute le dossier Bradley Barcola , lui aussi susceptible de partir alors que le Français, courtisé par Liverpool, refuse de prolonger, le Paris Saint-Germain pourrait tout simplement battre son record du mercato le plus rémunérateur.

Le PSG a vendu pour 210 ME en 2023

Le record date pour l’instant de la saison 2023-2024 avec un total de 210 millions d’euros générés grâce aux ventes de Neymar, Verratti, Abdou Diallo, El Chadaille Bitshiabu, Mauro Icardi, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum ou encore Junior Dina Ebimbe. Lors de ce même été, le PSG avait en revanche fait flamber sa carte bleue comme jamais avec… 455 millions d’euros dépensés (Kolo Muani, Ramos, Ugarte, Dembélé, Lucas Hernandez, Barcola, Ekitike, Lee, Beraldo…) ! Une époque révolue comme le prouve la prudence de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi cet été, avec une volonté de maîtriser ses dépenses et surtout de ne plus surpayer.