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Bordeaux : Un hommage exigé par Gérard Lopez, l'annonce folle

Bordeaux03 août , 11:30
parQuentin Mallet
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Dans un communiqué officiel publié ce dimanche, les nouveaux propriétaires des Girondins de Bordeaux ont tenu à saluer le travail réalisé par Gérard Lopez pendant les cinq dernières années. Une initiative lunaire commanditée par l'ancien propriétaire lui-même afin de laver son image ?
Les Girondins de Bordeaux entrent dans une nouvelle phase de leur histoire récente. Alors qu'il refusait de mettre un euro supplémentaire de sa poche pour financer sa propre entreprise, Gérard Lopez a fini par vendre le FCGB pour un euro symbolique au fonds d'investissement Sparta Capital. Dans un communiqué publié pour officialiser la nouvelle, les nouveaux propriétaires sont allés jusqu'à saluer le travail réalisé par Lopez pendant sa durée d'activité.
« Nous souhaitons rendre un hommage sincère à Jogo Bonito et à Gérard Lopez pour leur engagement au service du club durant ces cinq dernières années. Lorsque Jogo Bonito a repris les Girondins de Bordeaux, le club était au bord de la disparition. Cette reprise a permis de sauvegarder une institution historique du football français et de préserver son avenir », lit-on.

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L'image de Gérard Lopez redorée... à sa demande ?

Une déclaration lunaire qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters Marine et Blanc, alors que David Gluzman, suiveur des Girondins et consultant sur RMC, est certain que cet hommage était une condition de vente. « Au vu de l'entreprise de destruction massive qu'a réalisée Gérard Lopez à la tête des Girondins de Bordeaux et connaissant son égo démesuré, je parie que ce communiqué était une condition sine qua none à l'abandon de ses créances. Par ce communiqué, il veut réécrire l'histoire... (avec) un tel positivisme, une telle emphase qui ne se fait généralement pas dans les communiqués de fusion-acquisition », explique-t-il d'abord.
Et à David Gluzman de conclure. « Gérard Lopez a toujours repoussé les échéances pour renflouer les caisses de son club et ça a chaque fin de saison. Aujourd'hui il a tellement tout perdu et notamment 72 millions d'euros, qu'il n'a plus de crédibilité et ce communiqué est un petit plaisir coupable », conclut-il. Une chose est sûre : Gérard Lopez ne manquera ni aux supporters des Girondins de Bordeaux, ni aux observateurs du football français en général.
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