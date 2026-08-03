Strasbourg remplace Barco par une pépite américaine

Strasbourg n’a pas tardé à remplacer Valentin Barco, qui va poursuivre sa carrière à Chelsea. Le club alsacien a finalisé l’arrivée du jeune prodige américain Giovanni Reyna en provenance du Borussia Monchengladbach.

Auteur d’une superbe saison à Strasbourg, Valentin Barco a officiellement été transféré à Chelsea pour une somme avoisinant les 40 millions d’euros. Une belle plus-value pour le club alsacien, qui avait déboursé une dizaine de millions d’euros pour recruter l’international argentin. Sur le plan sportif en revanche, le départ de Barco est une vraie perte pour Strasbourg. Les Alsaciens n’ont toutefois pas mis longtemps à finaliser l’arrivée de son remplaçant.

Florian Plettenberg confirme qu’un accord total a été trouvé au cours des dernières heures entre Strasbourg et le Borussia Monchengladbach pour le transfert de la pépite américaine de 23 ans Giovanni Reyna. Le joueur passé par le Borussia Dortmund va rejoindre Strasbourg pour seulement 4 millions d’euros bonus inclus, plus une clause de revente de 10%. Un très joli coup de la part du Racing, qui récupère un jeune joueur prometteur, certes à relancer, mais pour une somme dérisoire. Sélectionné à la Coupe du monde 2026 même s’il n’était pas un titulaire de Mauricio Pochettino, le natif de Sunderland en Angleterre compte déjà 43 sélections (10 buts) avec les USA à seulement 23 ans.