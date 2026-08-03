OL : 50 ME en jeu, la Ligue des Champions est vitale

OL : 50 ME en jeu, la Ligue des Champions est vitale

OL03 août , 8:40
parCorentin Facy
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L’OL dispute ce mardi son match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Sparta Prague. Un premier rendez-vous officiel de la saison aux enjeux financiers colossaux pour la direction des Gones.
La saison démarre ce mardi pour l’Olympique Lyonnais, premier club français à officiellement entrer dans la compétition. L’équipe de Paulo Fonseca dispute son match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions sur la pelouse du Sparta Prague en République Tchèque. Un premier rendez-vous de la saison dont l’enjeu sportif n’est pas à présenter. C’est aussi le cas sur le plan financier car même si officiellement, l’OL ne clame pas que sa qualification en Ligue des Champions est indispensable, la réalité est plus terre à terre.
Dans son édition du jour, Le Progrès ne laisse aucune place au doute : « En interne, les dirigeants lyonnais n’ont cessé de clamer qu’une place en Ligue des Champions était nécessaire » écrit le quotidien régional. Il faut dire que la manne financière est énorme en cas de qualification : 18,6 millions d’euros en cas de qualification pour la phase de ligue, des bonus « exponentiels » à chaque tour passé et surtout, 2 millions d’euros dans les caisses pour chaque victoire, sans compter les droits TV.

L'OM a touché 50 ME en 2025-2026

A titre de comparaison, billetterie, droits TV et bonus UEFA inclus, l’Olympique de Marseille a perçu une somme avoisinant les 50 millions d’euros pour sa campagne de la saison 2025-2026, malgré l’absence de qualification pour les barrages. Une manne financière qui fait rêver l’Olympique Lyonnais, qui pourrait s’éviter une grosse vente dans les derniers jours du mercato en cas de qualification en Ligue des Champions. Pour cela, il faudra d’abord passer l’obstacle tchèque du Sparta Prague avant d’envisager le barrage, le second obstacle des Lyonnais dans la course à la Ligue des Champions, mi-août.

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