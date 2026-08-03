EdF : La sélection de Lepaul imposée à Zidane

EdF : La sélection de Lepaul imposée à Zidane

Equipe de France03 août , 10:00
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Zinedine Zidane dévoilera mi-septembre sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Esteban Lepaul pourrait y figurer, l’attaquant du Stade Rennais étant dans une forme étincelante.
Officiellement nommé sélectionneur de l’équipe de France la semaine dernière pour les quatre prochaines années, Zinedine Zidane va dévoiler mi-septembre sa première liste à la tête des Bleus. Les matchs de Ligue des Nations face à la Turquie, l’Italie et la Belgique vont donner l’occasion au nouvel sélectionneur de mettre en place ses premières idées, d’autant qu’il bénéficiera d’une trêve internationale exceptionnellement longue de trois semaines. Cela pourrait aussi permettre à Zinedine Zidane de donner sa chance à des joueurs pas encore utilisés par Didier Deschamps jusqu’à présent.
C’est notamment le cas d’Esteban Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1 avec le Stade Rennais la saison dernière et très en forme durant cette pré-saison, en atteste son triplé contre Galatasaray en match amical dimanche soir. Sur les réseaux sociaux, l’attente autour d’une possible sélection de l’ancien Angevin en équipe de France se fait en tout cas de plus en plus forte. « Zinedine Zidane, évidemment que vous allez appeler Esteban Lepaul en Equipe de France, pour rappel : meilleur buteur de L1, 6 buts en 4 matches de prépa avec Rennes, dont un triplé contre Galatasaray, un instinct de buteur, une cote de malade sur le mercato » écrit sur X le journaliste Sébastien Denis de Foot Mercato.

Lire aussi

Malgré un triplé de Lepaul, Rennes repart frustré de GalatasarayMalgré un triplé de Lepaul, Rennes repart frustré de Galatasaray
Le compte Espoirs du Football est du même avis et pousse pour la sélection d’Esteban Lepaul lors de la prochaine sélection de Zinedine Zidane : « Vraiment, j'ai envie de voir si Zidane va appeler Esteban Lepaul en Équipe de France. Je ne sais pas s'il existe un meilleur avant-centre pur que lui » affirme-t-il. Les avis similaires se multiplient sur les réseaux, où nombreux sont par exemple ceux qui aimeraient voir Esteban Lepaul prendre numériquement la place d’un Marcus Thuram ou d'un Jean-Philippe Mateta. Reste à voir quels seront les choix de Zinedine Zidane dans un peu plus d’un mois, tout en sachant que certains joueurs offensifs sont quasiment certains d’être appelés, à l’instar par exemple de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué.
Articles Recommandés
200 Me De Ventes Le Psg Vers Un Immense Record
PSG

200 ME de ventes, le PSG vers un immense record

Strasbourg Remplace Barco Par Une Pepite Americaine
RCSA

Strasbourg remplace Barco par une pépite américaine

Bacher
OL

OL : Felix Bacher, la tuile se confirme

Kebbal A Lom Deux Tres Mauvaises Nouvelles Tombent
OM

Kebbal à l’OM, deux très mauvaises nouvelles tombent

Fil Info

03 août , 10:40
200 ME de ventes, le PSG vers un immense record
03 août , 10:20
Strasbourg remplace Barco par une pépite américaine
03 août , 9:40
OL : Felix Bacher, la tuile se confirme
03 août , 9:20
Kebbal à l’OM, deux très mauvaises nouvelles tombent
03 août , 9:00
L'ASSE tient une future star pour 3ME
03 août , 8:40
OL : 50 ME en jeu, la Ligue des Champions est vitale
03 août , 8:20
PSG : Barcola coûte cher, Liverpool refuse de céder
03 août , 8:00
L'OM interdit de recrutement, la terrible révélation
02 août , 23:10
L'OM vire Aguerd en échange de 15ME

Derniers commentaires

PSG : Barcola coûte cher, Liverpool refuse de céder

Les clubs anglais sont prêts à envoyer 130 millions sur le moindre anglais potable, je dis bien potable je ne parle pas de grand joueur, mais sur un joueur décisif sur deux victoires de suite en LDC ça bégaye, ils sont drôles.

EdF : La sélection de Lepaul imposée à Zidane

Ce serait juste un remplaçant, son poste c’est celui que prend Mbappé donc bonne chance.

OL : 50 ME en jeu, la Ligue des Champions est vitale

La C1 est vitale pour les clubs de L1

PSG : Barcola coûte cher, Liverpool refuse de céder

Ne rien céder ... 150 minimum ...

Kebbal à l’OM, deux très mauvaises nouvelles tombent

C'est site de merde ils savent pas quoi sortir

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading