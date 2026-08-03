EdF : La sélection de Lepaul imposée à Zidane

Zinedine Zidane dévoilera mi-septembre sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Esteban Lepaul pourrait y figurer, l’attaquant du Stade Rennais étant dans une forme étincelante.

Officiellement nommé sélectionneur de l’équipe de France la semaine dernière pour les quatre prochaines années, Zinedine Zidane va dévoiler mi-septembre sa première liste à la tête des Bleus. Les matchs de Ligue des Nations face à la Turquie, l’Italie et la Belgique vont donner l’occasion au nouvel sélectionneur de mettre en place ses premières idées, d’autant qu’il bénéficiera d’une trêve internationale exceptionnellement longue de trois semaines. Cela pourrait aussi permettre à Zinedine Zidane de donner sa chance à des joueurs pas encore utilisés par Didier Deschamps jusqu’à présent.

« Zinedine Zidane, évidemment que vous allez appeler Esteban Lepaul en Equipe de France, pour rappel : meilleur buteur de L1, 6 buts en 4 matches de prépa avec Rennes, dont un triplé contre Galatasaray, un instinct de buteur, une cote de malade sur le mercato » écrit sur X le journaliste Sébastien Denis de Foot Mercato. C’est notamment le cas d’Esteban Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1 avec le Stade Rennais la saison dernière et très en forme durant cette pré-saison, en atteste son triplé contre Galatasaray en match amical dimanche soir. Sur les réseaux sociaux, l’attente autour d’une possible sélection de l’ancien Angevin en équipe de France se fait en tout cas de plus en plus forte.écrit sur X le journaliste Sébastien Denis de Foot Mercato.

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Le compte Espoirs du Football est du même avis et pousse pour la sélection d’Esteban Lepaul lors de la prochaine sélection de Zinedine Zidane : « Vraiment, j'ai envie de voir si Zidane va appeler Esteban Lepaul en Équipe de France. Je ne sais pas s'il existe un meilleur avant-centre pur que lui » affirme-t-il. Les avis similaires se multiplient sur les réseaux, où nombreux sont par exemple ceux qui aimeraient voir Esteban Lepaul prendre numériquement la place d’un Marcus Thuram ou d'un Jean-Philippe Mateta. Reste à voir quels seront les choix de Zinedine Zidane dans un peu plus d’un mois, tout en sachant que certains joueurs offensifs sont quasiment certains d’être appelés, à l’instar par exemple de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué.