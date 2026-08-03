Kebbal à l’OM, deux très mauvaises nouvelles tombent

En quête d’un successeur à Mason Greenwood, l’OM cible Ilan Kebbal. Mais il sera très difficile de convaincre le Paris FC de lâcher son international algérien, sur lequel Liam Rosenior compte s’appuyer.

Au coeur d’un mercato estival extrêmement calme, les supporters de l’Olympique de Marseille entrevoient une petite lumière au loin avec la possible arrivée d’Ilan Kebbal. L’international algérien, natif de Marseille, sort d’une belle saison dans la capitale et son profil est très apprécié de la direction et des supporters de l’OM. Grégory Lorenzi et Bruno Genesio voient en lui le potentiel successeur de Mason Greenwood à droite de l’attaque marseillaise.

Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur cette belle piste du mercato de l’OM et concède que Kebbal se verrait bien rejoindre le club provençal, malgré quelques doutes sur les garanties que la maison ciel et blanche peut lui offrir sur le plan sportif et financier. D’après nos confrères, il n’existe pas encore d’accord définitif entre l’Olympique de Marseille et Ilan Kebbal. Mais s’entendre avec l’international algérien de 29 ans ne sera certainement pas le plus difficile.

En revanche, convaincre le Paris FC de lâcher son numéro 10 sera très compliqué. Relégué sur le banc par Antoine Kombouaré en fin de saison dernière, Ilan Kebbal est très apprécié du nouvel entraîneur Liam Rosenior, qui souhaite s’appuyer sur l’Algérien. Une première mauvaise nouvelle qui suit la seconde : le prix fixé par le PFC pour s’en séparer. Le club de la capitale ne négociera pas en-dessous de la barre des 10 millions d’euros, une somme « à priori incompatible avec les finances actuelles de l’OM » selon La Provence.