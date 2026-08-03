Jakob Breum

L'ASSE tient une future star pour 3ME

ASSE03 août , 9:00
parAlexis Rose
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Auteur d’une très belle préparation estivale, le milieu offensif danois Jakob Breum a tout pour devenir la nouvelle star de l’AS Saint-Etienne.
Désireux de remonter en Ligue 1 dès la saison passée, le club du Forez a échoué en perdant les barrages face à Nice. C’est donc avec l’envie de se racheter que les Verts vont débuter leur nouvelle saison de L2. Et pour dominer une concurrence qui s’annonce plus coriace, face à des clubs comme Metz, Nantes ou Reims, Saint-Etienne a misé sur un gros mercato. Depuis le début de l’été, Sainté a effectivement recruté pour près de 8 millions d’euros de joueurs, avec déjà le sentiment d’avoir fait une belle affaire grâce à Jakob Breum. Double buteur face à Venise en match amical samedi (4-3), le milieu offensif danois a tout pour devenir le nouveau chouchou des supporters stéphanois.

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Jakob Breum, « la future star à Geoffroy-Guichard »

« C’est indéniablement la bonne pioche de ce début de mercato. Auteur de quatre buts en cinq matches, dont un doublé samedi, le Danois s’annonce comme l’une des armes offensives des Verts. Mais le meneur de jeu n’est pas seulement adroit devant la cage. Techniquement à l’aise, délégué aux coups de pied arrêtés, il sait aussi faire jouer les autres, a du volume. Sorti à la pause, son entraîneur tient à ménager celui qui a tout pour devenir une future star à Geoffroy-Guichard », peut-on lire dans les colonnes du Progrès, qui estime donc que Jakob Breum sera la révélation de la saison à Saint-Etienne.

Le joli coup du mercato stéphanois

Recruté contre un chèque de 3 millions d’euros en début de mercato, le nouveau numéro 10 des Verts sort de belles saisons avec les Go Ahead Eagles. Principal artisan de la victoire de son équipe en Coupe des Pays-Bas en 2025, le joueur de 22 ans a disputé l’Europa League la saison passée, avec notamment une défaite contre l’Olympique Lyonnais en phase de groupes. Accompagné de statistiques impressionnantes, avec 20 buts et 17 passes décisives en 105 matchs sous le maillot du club néerlandais, Breum a donc tout pour faire briller l’équipe de Ian Cathro cette saison en Ligue 2.
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