PSG : Luis Enrique après Carrick, MU y croit

Luis Enrique sur le banc de Manchester United en 2026-2027, la presse anglaise veut toujours y croire, malgré la forte tendance d’une prolongation au PSG pour l’entraîneur espagnol.

En janvier dernier, la direction de Manchester United prenait la décision de stopper les frais avec Ruben Amorim, dont les résultats n’étaient définitivement pas satisfaisants. Une solution interne a été privilégiée par les Red Devils avec la nomination de Michael Carrick en tant que manager. Ce fut sans doute la meilleure idée d’Ineos depuis que Jim Ratcliffe a pris les commandes des opérations à Manchester United. Le pensionnaire d’Old Trafford enchaîne les bons résultats, au point d’être remonté troisième de Premier League avec seulement six points de retard sur Manchester City.

Une incroyable remontada qui pourrait permettre à Manchester United de retrouver la Ligue des Champions… et à Mickael Carrick de conserver son poste ? Ce n’est pas si certain. L’état-major de MU rêve toujours d’un très gros coup pour la saison prochaine et ne cache pas son désir de faire venir Luis Enrique. Selon le site Football Insider, l’entraîneur du PSG est toujours une cible du club britannique pour le banc de Manchester United. Cette piste, aussi belle et séduisante soit-elle, a pourtant peu de chances d’aboutir.

Luis Enrique, un rêve à long terme pour MU

Ces dernières heures, on apprenait par la presse espagnole qu’un accord était sur le point d’être trouvé entre le Paris Saint-Germain et l’entraîneur espagnol pour une prolongation jusqu’en 2030, avec une clause permettant à Luis Enrique de partir s’il le souhaite à la fin de chaque saison. Rien de très grave pour Manchester United, qui pourrait retenter sa chance à la fin de la saison 2026-2027 afin d'enrôler le très courtisé Luis Enrique. A plus long terme, si la piste menant à l’ex-sélectionneur de l’Espagne venait à s’écrouler, des entraîneurs tels Julian Nagelsmann, Roberto De Zerbi et Oliver Glasner pourraient se retrouver courtisés par MU selon le média.