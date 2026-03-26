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PSG : Luis Enrique après Carrick, MU y croit

PSG26 mars , 14:30
parCorentin Facy
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Luis Enrique sur le banc de Manchester United en 2026-2027, la presse anglaise veut toujours y croire, malgré la forte tendance d’une prolongation au PSG pour l’entraîneur espagnol.
En janvier dernier, la direction de Manchester United prenait la décision de stopper les frais avec Ruben Amorim, dont les résultats n’étaient définitivement pas satisfaisants. Une solution interne a été privilégiée par les Red Devils avec la nomination de Michael Carrick en tant que manager. Ce fut sans doute la meilleure idée d’Ineos depuis que Jim Ratcliffe a pris les commandes des opérations à Manchester United. Le pensionnaire d’Old Trafford enchaîne les bons résultats, au point d’être remonté troisième de Premier League avec seulement six points de retard sur Manchester City.
Une incroyable remontada qui pourrait permettre à Manchester United de retrouver la Ligue des Champions… et à Mickael Carrick de conserver son poste ? Ce n’est pas si certain. L’état-major de MU rêve toujours d’un très gros coup pour la saison prochaine et ne cache pas son désir de faire venir Luis Enrique. Selon le site Football Insider, l’entraîneur du PSG est toujours une cible du club britannique pour le banc de Manchester United. Cette piste, aussi belle et séduisante soit-elle, a pourtant peu de chances d’aboutir.

Luis Enrique, un rêve à long terme pour MU

Ces dernières heures, on apprenait par la presse espagnole qu’un accord était sur le point d’être trouvé entre le Paris Saint-Germain et l’entraîneur espagnol pour une prolongation jusqu’en 2030, avec une clause permettant à Luis Enrique de partir s’il le souhaite à la fin de chaque saison. Rien de très grave pour Manchester United, qui pourrait retenter sa chance à la fin de la saison 2026-2027 afin d'enrôler le très courtisé Luis Enrique. A plus long terme, si la piste menant à l’ex-sélectionneur de l’Espagne venait à s’écrouler, des entraîneurs tels Julian Nagelsmann, Roberto De Zerbi et Oliver Glasner pourraient se retrouver courtisés par MU selon le média.

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Moi je ne trouve pas que ça soit normal en fait. Même si cela avait été contre un club voué à la relégation car trop de points de retard pour se maintenir, c'est nul. Imaginons que l'année prochaine Lens parvienne à se hisser en phase finale car ils finissent 2ème cette année. Avec leur effectif un peu léger pour jouer les 2 compétitions à la fois, si ils tombent sur un cador anglais type Chelsea qui a droit à un report, c'est juste dégueulasse. La règle devrait être une interdiction de décaler des matchs dans tous les championnats, sauf pour cause d'épidémie avérée de gastro et j'en passe ou à cause d'intempéries (tempêtes, etc). Ca éviterait toutes les polémiques et ça ramènerait un peu d'équité car les grosses écuries devraient faire des choix.

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Ce qui dérange c'est que c'est Lens. Sinon c'est normal

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Mais quel déchet cet article. Servez-vous de l'IA au moin pour "tourner" vos articles

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La raison invoquée pour le refuser à Lyon a été de dire que la billetterie de la rencontre était déjà en vente, et que ce serait trop compliqué. Soit. Quand les deux clubs sont d'accord, je trouve ça correct. Par contre, quand l'un des clubs ne l'est pas, on ne devrait pas lui forcer la main. Lens, qui n'a pas un gros banc va être désavantagé pendant 3 matchs qu'ils vont devoir enchainer en 8 jours, et sans possibilité de récupération car ils sont encore qualifiés en Coupe de France ! Rien ne devrait être laissé au bon vouloir de la LFP. Les règles devraient être claires et non sujettes à interprétation, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est ce qui tue ce sport !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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