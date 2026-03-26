PSG : Luis Enrique après Carrick, MU y croit

Mentalité ou pas c'est un marseillais. Pas de discussion à avoir.
Moi je ne trouve pas que ça soit normal en fait. Même si cela avait été contre un club voué à la relégation car trop de points de retard pour se maintenir, c'est nul. Imaginons que l'année prochaine Lens parvienne à se hisser en phase finale car ils finissent 2ème cette année. Avec leur effectif un peu léger pour jouer les 2 compétitions à la fois, si ils tombent sur un cador anglais type Chelsea qui a droit à un report, c'est juste dégueulasse. La règle devrait être une interdiction de décaler des matchs dans tous les championnats, sauf pour cause d'épidémie avérée de gastro et j'en passe ou à cause d'intempéries (tempêtes, etc). Ca éviterait toutes les polémiques et ça ramènerait un peu d'équité car les grosses écuries devraient faire des choix.
Ce qui dérange c'est que c'est Lens. Sinon c'est normal
Mais quel déchet cet article. Servez-vous de l'IA au moin pour "tourner" vos articles
La raison invoquée pour le refuser à Lyon a été de dire que la billetterie de la rencontre était déjà en vente, et que ce serait trop compliqué. Soit. Quand les deux clubs sont d'accord, je trouve ça correct. Par contre, quand l'un des clubs ne l'est pas, on ne devrait pas lui forcer la main. Lens, qui n'a pas un gros banc va être désavantagé pendant 3 matchs qu'ils vont devoir enchainer en 8 jours, et sans possibilité de récupération car ils sont encore qualifiés en Coupe de France ! Rien ne devrait être laissé au bon vouloir de la LFP. Les règles devraient être claires et non sujettes à interprétation, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est ce qui tue ce sport !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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