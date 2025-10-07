ICONSPORT_272062_0049

100 millions d'euros, la Juve arnaque encore le PSG

PSG07 oct. , 8:20
parGuillaume Conte
Le PSG a bien compris qu'il ne pourrait pas faire toute la saison avec un effectif aussi juste, au risque d'arriver amoindri et à bout de souffle quand les trophées vont se gagner. Paris vise Kenan Yildiz, de la Juventus. 
L’accumulation des blessures n’empêche pas le PSG d’être impérial en Ligue des Champions et d’être co-leader du championnat de France. La réussite sportive est au rendez-vous, mais Luis Enrique et Luis Campos ont bien compris qu’ils tiraient sur la corde. Et que le mercato estival avec deux recrues majeures et un départ, ne permettait pas de répondre physiquement aux exigences du calendrier.
Encore une fois ce dimanche soir à Lille, Luis Enrique a reconnu qu’il avait conscience de la grande fatigue des joueurs. C’est pour cela aussi que le PSG a décidé de lâcher la bribe pendant la trêve internationale, et ceux qui ne seront pas concernés par les matchs de leur sélection n’enchaineront clairement pas les séances dans les prochains jours. 

Mais l’une des façons de compenser cette justesse d’effectif et d’avoir encore plus de choix est, outre la possibilité de puiser dans le centre de formation, de faire venir un ou deux nouveaux joueurs cet hiver. En janvier dernier, le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia avait été une vraie réussite pour donner un coup de fouet à l’attaque du Paris SG. Dans l’animation offensive, Luis Campos aimerait bien réaliser un nouveau gros coup en faisant venir Kenan Yildiz, dont la progression avec la Juventus est épatante. 
Juventus, le nom du club est lâché et il rappelle de mauvais souvenirs aux dirigeants parisiens, qui ont lutté tout l’été avec eux pour conclure le transfert de Randal Kolo-Muani. Le PSG s’est fait balader avant de devoir trouver une solution d’urgence en Premier League pour son international français qui n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique. Des mauvais souvenirs et des relations désastreuses qui peuvent expliquer un tarif « spécial Qatar » pour la vente de l’international turc né en Allemagne. 
Le joueur, capable de jouer ailier droit ou milieu offensif, est évalué à 80 millions d’euros par la Juventus, qui assure selon TuttoJuve avoir refusé une offre de 68 ME de la part de Chelsea cet été. Mais selon Tuttosport, si les gros clubs comme le PSG venaient à tenter leur chance cet été, ce serait une somme supérieure à 100 millions d’euros qui serait demandée pour Yildiz. Les moyens financiers hors normes du club de la capitale française donnent visiblement de l’appétit à la Vieille Dame. 
