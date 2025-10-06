Le PSG a déniché un prodige en Belgique

Le PSG pourrait bien se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Les champions d'Europe ne diront pas non à la possibilité de renforcer leur défense centrale.

Le Paris Saint-Germain connait un début de saison assez complexe. Si les résultats sont loin d'être alarmants, Luis Enrique doit en revanche jongler avec de nombreuses blessures. L'Espagnol avait fait le choix l'été dernier de miser sur la continuité. Mais la stratégie francilienne devrait changer dans les prochaines semaines. Le PSG est en effet à la recherche de nouveaux joueurs. En défense centrale, les Parisiens ne diront pas non à la possibilité de faire une belle affaire. Un profil plait particulièrement du côté de la Belgique...

Le PSG adore Ozcan

Selon les informations de Robin Bairner de PSG Talk, le PSG pourrait passer à l'action pour s'attacher les services de Yasin Ozcan, qui évolue à Anderlecht, en prêt d'Aston Villa. A seulement 19 ans, le défenseur est déjà international avec la Turquie et est considéré comme un crack dans son pays. Aston Villa veut qu'il prenne de l'expérience et a donc fait le choix de l'envoyer en Belgique. Le PSG ne serait donc pas insensible à son profil. Robin Bairner précise notamment :

« Il y a de la place pour recruter un jeune espoir du style de Lucas Beraldo. Yasin Ozcan, d'Aston Villa, est un joueur à surveiller, d'autant plus que le club de Birmingham est soumis aux strictes restrictions du fair-play financier en Premier League. Il sera intéressant de voir quel sera le plan des Parisiens, alors qu'ils tourneront la page de l'ère Marquinhos et Kimpembe pour laisser la place à de jeunes défenseurs centraux ».

Si le PSG veut s'offrir Ozcan, il faudrait mettre un peu moins de 10 millions d'euros. Il pourrait être une nouvelle solution à gauche de la défense parisienne, alors que Lucas Beraldo a du mal à s'imposer à Paris. Il faut dire que la concurrence est assez énorme.