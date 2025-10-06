ICONSPORT_268130_0049

Le PSG a déniché un prodige en Belgique

PSG06 oct. , 20:00
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG pourrait bien se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Les champions d'Europe ne diront pas non à la possibilité de renforcer leur défense centrale. 
Le Paris Saint-Germain connait un début de saison assez complexe. Si les résultats sont loin d'être alarmants, Luis Enrique doit en revanche jongler avec de nombreuses blessures. L'Espagnol avait fait le choix l'été dernier de miser sur la continuité. Mais la stratégie francilienne devrait changer dans les prochaines semaines. Le PSG est en effet à la recherche de nouveaux joueurs. En défense centrale, les Parisiens ne diront pas non à la possibilité de faire une belle affaire. Un profil plait particulièrement du côté de la Belgique... 

Le PSG adore Ozcan

Selon les informations de Robin Bairner de PSG Talk, le PSG pourrait passer à l'action pour s'attacher les services de Yasin Ozcan, qui évolue à Anderlecht, en prêt d'Aston Villa. A seulement 19 ans, le défenseur est déjà international avec la Turquie et est considéré comme un crack dans son pays. Aston Villa veut qu'il prenne de l'expérience et a donc fait le choix de l'envoyer en Belgique. Le PSG ne serait donc pas insensible à son profil. Robin Bairner précise notamment : 
« Il y a de la place pour recruter un jeune espoir du style de Lucas Beraldo. Yasin Ozcan, d'Aston Villa, est un joueur à surveiller, d'autant plus que le club de Birmingham est soumis aux strictes restrictions du fair-play financier en Premier League. Il sera intéressant de voir quel sera le plan des Parisiens, alors qu'ils tourneront la page de l'ère Marquinhos et Kimpembe pour laisser la place à de jeunes défenseurs centraux »

Lire aussi

PSG : Pierre Ménès félicite ce joueur « horrible »PSG : Pierre Ménès félicite ce joueur « horrible »
Si le PSG veut s'offrir Ozcan, il faudrait mettre un peu moins de 10 millions d'euros. Il pourrait être une nouvelle solution à gauche de la défense parisienne, alors que Lucas Beraldo a du mal à s'imposer à Paris. Il faut dire que la concurrence est assez énorme. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_256735_0302
TV

Beinsports et la Ligue 1, rendez-vous au tribunal !

ICONSPORT_270064_0223
OM

OM : Nayef Aguerd rassure tout le monde

Tolisso OL
OL

Ça dégénère à l’OL, Tolisso calme tout le monde

ICONSPORT_273120_0058
PSG

Le PSG fou de rage contre la FFF à cause de Barcola

Fil Info

21:40
Beinsports et la Ligue 1, rendez-vous au tribunal !
21:20
OM : Nayef Aguerd rassure tout le monde
21:00
Ça dégénère à l’OL, Tolisso calme tout le monde
20:40
Le PSG fou de rage contre la FFF à cause de Barcola
20:20
OM : Un transfert surprise pour Mason Greenwood ?
19:40
ASSE : Une inquiétante disparition à Saint-Etienne
19:20
OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse
19:00
L'OM sera champion, il prend les paris
18:30
PSG : Zaïre-Emery intransférable, le Qatar refuse tout

Derniers commentaires

OL : Textor ruine les espoirs de Lyon

Les Lyonnais c'est vraiment les champions du monde toutes catégories confondu de l'utilisation du "si". Avec des "si" vous seriez champion de France et d'Europe tout les ans...

L'OM sera champion, il prend les paris

En coupe de France tout le monde a ses chances, sur un match tout est possible

L'OM sera champion, il prend les paris

Le PSG répondra aussi présent en Coupe de France.

L'OM sera champion, il prend les paris

Il dit juste qu'il espère. Comme tous les supporters de l'OM mais le PSG aura le répondant et sera champion de France, surtout avec de probables réajustements au mercato d'hiver pour essayer de regagner la Ligue des Champions.

OM : Un transfert surprise pour Mason Greenwood ?

Alvarez 2030 Greenwood 2029 Pas certain pour autant que leurs destins soient liés... Greenwood dans 2 ans c'est 100 patates. Combien pourront les mettre ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading