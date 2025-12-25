Kylian Mbappé après Zidane, c'est Noël à la CAN

Le match Algérie-Soudan mercredi a été marqué par la venue de Zinédine Zidane. Le probable futur sélectionneur de l'Equipe de France est venu soutenir son fils Luca. Son futur capitaine Kylian Mbappé est lui aussi attendu pour un match de la CAN 2025.
Rien de mieux que quelques grandes stars du football pour attirer les regards. La CAN 2025
ne suscite pas encore un immense engouement en Europe à cause d'une programmation discutable (aucun choc lors de la première journée) et de dates spéciales. La compétition démarre en pleine période des fêtes de fin d'année. Certains matchs sont passés un peu inaperçus, pas Algérie-Soudan mercredi. Les Fennecs l'ont emporté 3-0 grâce à un doublé de Mahrez. Surtout, ils ont pu compter sur un soutien de choix. Celui de Zinédine Zidane.
Mbappé et Dembélé attendus à Rabat vendredi
Le futur sélectionneur de l'Equipe de France était à Rabat pour encourager son fils Luca, nouveau gardien de la sélection algérienne. Une présence remarquée avant deux autres à venir vendredi. Pour la reprise du tournoi avec la deuxième journée de poules, deux joueurs majeurs des Bleus seront normalement sur place selon le média marocain le360
. Il s'agit de Kylian Mbappé
et d'Ousmane Dembélé. Ils sont conviés pour le match entre le Maroc et le Mali (21h).
Une présence logique puisqu'ils sont très amis avec la star des Lions de l'Atlas Achraf Hakimi. On devrait donc voir les deux hommes dans les tribunes du grand stade Prince Moulay Abdallah (69 500 places). Par contre, il est peu probable qu'ils encouragent Hakimi. Le latéral du PSG ne sera pas encore remis de sa blessure à la cheville et il ne devrait pas être aligné par son sélectionneur Walid Regragui. Une belle preuve d'amitié pour Mbappé et Dembélé, lesquels auront aussi la possibilité de jauger une sélection marocaine outsider au Mondial 2026.