OGCN : Nice vise un joueur à 50 ME

Tombé dans les bas-fonds du classement en Ligue 1, Nice souffre surtout sur le plan défensif. Les Aiglons ont besoin d'un taulier en charnière centrale. En échec à Manchester City, l'ancien lensois Abdukodir Khusanov fait parfaitement l'affaire.

Passer de la lutte pour le podium à celle pour le maintien en moins de deux mois, c'est le triste exploit réalisé par l' OGC Nice . Le Gym paye bien sûr le climat d'instabilité autour du club, entre un organigramme changeant et les tensions accrues avec les ultras. Mais, la principale raison de cette situation reste le niveau faible de l'effectif niçois. Le mercato estival a été totalement raté avec les départs de cadres majeurs (Guessand, Bulka, Bouanani, Laborde) et des arrivées peu convaincantes. La défense souffre tout particulièrement.

Nice tente le bon coup Khusanov

Avec 29 buts concédés en 16 journées, Nice affiche le 16e bilan de Ligue 1 à égalité avec le Paris FC. Seul Metz fait pire pour le moment. La faute à un duo Bah-Oppong extrêmement fébrile ainsi qu'aux nombreuses blessures. Les Aiglons doivent faire sans Ndayishimiye, Abdelmonem et Bombito depuis plusieurs mois. Recruter dans ce secteur en janvier est une obligation. Selon le site Media Sportif, l'OGCN a un joueur dans le viseur et il connaît la Ligue 1 : Abdukodir Khusanov.

Révélé à Lens, l'Ouzbek a été vendu pour 50 millions d'euros à Manchester City il y a un an. Cependant, il n'arrive pas à s'imposer chez les Citizens. Il n'a été titularisé que 3 fois en Premier League cette saison. Nice entend obtenir son prêt cet hiver. Le défenseur de 21 ans retrouverait son ancien entraîneur à Lens Franck Haise. Néanmoins, le Gym doit affronter les Lensois dans ce dossier. Les Sang et Or veulent faire revenir Khusanov après la grave blessure de Gradit. Une belle opportunité se présente pour les deux clubs. L'Ouzbek doit enchaîner les matchs pour être performant au prochain Mondial.