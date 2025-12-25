ICONSPORT_280158_0302

PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition

PSG25 déc. , 16:30
parGuillaume Conte
0
Bradley Barcola est très loin d'une prolongation de contrat au PSG. Il regarde surtout ce que Liverpool peut lui proposer sur un élément bien précis.
Les discussions pour une prolongation de contrat de Bradley Barcola au Paris SG ont subi un premier coup d’arrêt. Il faut dire qu’elles ont à peine commencé. Pas vraiment satisfait de son temps de jeu quand l’équipe est au complet, l’ancien lyonnais attendait une grosse offre de la part de son club pour lui prouver son attachement. Elle n’est visiblement pas venue puisque, selon Le Parisien, le clan Barcola a repoussé la première approche, demandant à Paris de revenir avec une meilleure offre dans les prochaines semaines.

Barcola veut être une star à Liverpool

Une façon de gagner du temps en vue de regarder ce qui lui est proposé pour son avenir ? Les prochains mois devraient le dire, alors que l’international français est sous contrat jusqu’en juin 2028. Liverpool suit en tout cas cette situation de très près. Tellement près que des premières discussions ont eu lieu entre les deux parties, assurait ce mercredi Caught Offside.
Compte spécialisé sur le football anglais et suivi par près de 700.000 personnes, Indykaiky News va encore plus loin ce jeudi. Bradley Barcola aurait en effet transmis ses consignes à son agent en vue de boucler sa venue à Liverpool. Si le contrat aura son importance, tout comme le montant de son éventuel transfert, la seule véritable exigence du joueur serait de se voir être garantie une place de titulaire chez les Reds.
Visiblement, le statut de joueur parfois titulaire, parfois remplaçant, lui déplait beaucoup. Pourtant, il parait difficile d’exiger un tel statut à Liverpool, où la concurrence en attaque est vraiment folle. Mais si un pont d’or lui est offert avec une valorisation sportive également, alors tout semble indiquer que Bradley Barcola sera à l’écoute de ce qu’on lui propose sur les rives de la Mersey.
0
Derniers commentaires

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Bah deja le gars sort du qsg....sa carriere a tres mal commencé le pauvre.....remontada et j'en passe...ca marque un homme 😁

Coup de théâtre dans le dossier Abdelli

Qu'il aille à Lyon, Rennes , ailleurs, où vous voulez. Mais pas à l'OM svp 😅😅😅

Darryl Bakola, son agent met le feu à l’OM

Le jeune et son agent , va falloir qu'ils arrêtent de nous les briser. Longoria ne rejouera pas une autre série avec comme starring Bouba Kamara

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Arrête de me sucé trou du cul. Tu suces à perte comme t'as sucé rabiot. Allé dégage maintenant

OL : Le cas Karabec déjà réglé

l an passé niakhaté a fait bon nombre de boulette perdait bcp de duel etc dsl mais il n'etait pas bon mais alors pas du tout .. ils ont bossé cet été et on voit un autre joueur tant mieux car il avait l'air sympa comme mec. Kluivvert a jouer plusieurs fois a un poste qu'il ne connaissait pas, les 2 fois ou il a joué a son vrai poste il a été plutot performant je trouve qu'il fera un bon remplacant quand mata partira . so il bosse il pourra devenir je pense un bon joueur. il est tres rapide est bon dans les duels de la tete le reste ca se travail plus facile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

