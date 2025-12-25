PSG : Barcola bouillant pour signer à Liverpool à une condition

Bradley Barcola est très loin d'une prolongation de contrat au PSG. Il regarde surtout ce que Liverpool peut lui proposer sur un élément bien précis.

Les discussions pour une prolongation de contrat de Bradley Barcola au Paris SG ont subi un premier coup d’arrêt. Il faut dire qu’elles ont à peine commencé. Pas vraiment satisfait de son temps de jeu quand l’équipe est au complet, l’ancien lyonnais attendait une grosse offre de la part de son club pour lui prouver son attachement. Elle n’est visiblement pas venue puisque, selon Le Parisien, le clan Barcola a repoussé la première approche, demandant à Paris de revenir avec une meilleure offre dans les prochaines semaines.

Barcola veut être une star à Liverpool

Une façon de gagner du temps en vue de regarder ce qui lui est proposé pour son avenir ? Les prochains mois devraient le dire, alors que l’international français est sous contrat jusqu’en juin 2028. Liverpool suit en tout cas cette situation de très près. Tellement près que des premières discussions ont eu lieu entre les deux parties, assurait ce mercredi Caught Offside.

Compte spécialisé sur le football anglais et suivi par près de 700.000 personnes, Indykaiky News va encore plus loin ce jeudi. Bradley Barcola aurait en effet transmis ses consignes à son agent en vue de boucler sa venue à Liverpool. Si le contrat aura son importance, tout comme le montant de son éventuel transfert, la seule véritable exigence du joueur serait de se voir être garantie une place de titulaire chez les Reds.

Visiblement, le statut de joueur parfois titulaire, parfois remplaçant, lui déplait beaucoup. Pourtant, il parait difficile d’exiger un tel statut à Liverpool, où la concurrence en attaque est vraiment folle. Mais si un pont d’or lui est offert avec une valorisation sportive également, alors tout semble indiquer que Bradley Barcola sera à l’écoute de ce qu’on lui propose sur les rives de la Mersey.